Леонтьев назвал цирком санкции Канады против Сечина

​Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя РБК введение Канадой санкций против главы компании Игоря Сечина, назвал это событие цирком. Он пошутил, что это месть за низкую эффективность разработки нефтесодержащих песков в Альберте.

«Непонятно, почему Канада так долго мучилась. Используя терминологию нашего президента, подтявкивать [США] надо оперативнее. А они ждали целых пять лет», — отметил он.

По словам Леонтьева, введение санкций против Сечина никак не скажется на активах «Роснефти» в Канаде. «Это касается въезда и владения личными счетами. Но ни счетов, ни поездок в Канаду со стороны Сечина не планируется. Не дождетесь!» — резюмировал он.

Помимо Сечина под ограничения со стороны Канады попали в том числе глава ВТБ Андрей Костин и бывший руководитель РЖД Владимир Якунин. Как говорится в заявлении канадского МИДа, санкции введены в ответ на «агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Россией Крыма».​