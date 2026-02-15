 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Европе рассказали об изменении отношения Китая к конфликту на Украине

Военная операция на Украине
По словам собеседников Bloomberg, Пекин находит украинский кризис выгодным, так как Европа отвлеклась от Азии. Более того, у нее обострились отношения с США
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters
Китай расширил поддержку российской военной операции на Украине в 2025-м и, вероятно, нарастит сотрудничество с Москвой еще больше в текущем году — такого мнения придерживаются европейские чиновники, сообщил Bloomberg.

Официальные лица в разговоре с журналистами заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин стал более напористым и уверенным в поддержке российского президента Владимира Путина. В то же время Европе стало сложнее пытаться убеждать Пекин добиться прекращения военной операции.

Собеседники Bloomberg назвали Китай одним из ключевых факторов, способствующих продолжению боевых действий. При этом в статье сказано, что частные оценки роли Пекина в украинском конфликте более пессимистичны, нежели официальные заявления западных лидеров.

Если изначально Китай мог быть обеспокоен экономическими последствиями российской военной операции, то позже счел ситуацию выгодной, заявили собеседники агентства. Они объяснили это тем, что сейчас внимание Европы пристально приковано к Украине, а не к Азии. Кроме того, у США стали более напряженные отношения с европейскими союзниками.

США увидели возможность Китая остановить бои на Украине одним звонком
Политика

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в ходе Мюнхенской конференции заявил, что Китай мог бы остановить боевые действия на Украине «уже завтра» одним звонком президенту Владимиру Путину. Также он отмечал, что Пекин мог бы отказаться от покупок нефти и газа у России.

Глава МИД Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой в феврале сказал, что позиция Пекина по украинскому кризису остается неизменной. При этом он отметил, что «отрадно видеть» то, как продвигаются диалоги, направленные на урегулирование конфликта.

