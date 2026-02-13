Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

КНР остается главным рынком для дополнительных «баррелей» из России, но для дальнейшего роста придется сокращать закупки у других поставщиков

Фото: China Photos / Getty Images

Россия в январе увеличила экспорт нефти в Китай по морю на 290 тыс. барр. в сут. с уровня декабря, до рекордных 1,7 млн барр. в сут., говорится в ежемесячном отчете по рынку Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки на китайский рынок помогли компенсировать снижение экспорта в Индию, которая до роста давления Вашингтона на страну была крупнейшим импортером российской нефти по морю. Так, в январе Россия экспортировала на индийский рынок на 100 тыс. барр. в сут. меньше, чем в декабре. В целом поставки туда составили 1,1 млн барр. в сут. — минимум с ноября 2022 года. При этом поставки на государственные НПЗ и завод в Вадинаре, в котором «Роснефти» принадлежит 49%, выросли сразу на 310 тыс. барр. в сут., по оценкам МЭА.

Экспорт в Китай, между тем, увеличился, несмотря на слабый сезонный спрос. А поставки нефти сорта Urals (основной экспортный сорт российской нефти, но не в случае с КНР, куда Россия поставляет главным образом нефть ESPO по трубопроводу ВСТО и из порта Козьмино) выросли на 250 тыс. барр. в сут., до 500 тыс. барр. в сут., что также стало историческим рекордом для марки.

Как отмечает МЭА, среди стран-импортеров с достаточно сложными нефтеперерабатывающими системами, способными перерабатывать нефть марки Urals, за пределами ОЭСР «только Китай остается основным кандидатом на поглощение дополнительных российских поставок». В 2025 году страна импортировала 11,4 млн барр. в сутки сырой нефти, в которых доля российского сырья оценивается примерно в 17%. Однако уже сейчас можно сказать, что китайский рынок достаточно обеспечен, поскольку чистый экспорт нефтепродуктов из Китая в прошлом году составил 290 тыс. барр. в сут., приходят к выводу в агентстве.

«Если Китай захочет поглотить дополнительные российские баррели, ему, вероятно, придется сократить закупки у других поставщиков или складировать дополнительные объемы в запасы», — говорится в обзоре. Так, в январе КНР уже сократила импорт нефти из Ближнего Востока на 630 тыс. барр. в сут. месяц к месяцу, до 5 млн барр. в сут.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, основными поставщиками нефти в Китай являются Россия, Саудовская Аравия, Малайзия, Ирак и Бразилия.

Что с российским нефтяным экспортом

По оценкам МЭА, Россия в январе сократила экспорт нефти и нефтепродуктов на 90 тыс. барр. в сут. по сравнению с декабрем, до 7,5 млн барр. в сут., говорится в обзоре. Это, однако, на 150 тыс. барр. в сут. больше, чем в январе 2025 года. Поставки только нефти снизились на 350 тыс. барр. в сут. месяц к месяцу, но увеличились на 120 тыс. барр. в сут. год к году, до 4,67 млн барр. в сут. Большая часть снижения пришлась на черноморское направление. Экспорт нефтепродуктов при этом вырос на 260 тыс. барр. в сут. в месячном выражении и на 30 тыс. барр. в сут. в годовом, до 2,83 млн барр. в сут.

Вместе с тем доходы России от нефтеэкспорта в январе увеличились на $130 млн по сравнению с декабрем, до $11,1 млрд. Показатель, при этом, был на $4,6 млрд меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. «Более высокие цены в январе как для нефти, так и для нефтепродуктов оказали поддержку доходам», — объясняют эксперты агентства. Так, стоимость Urals в порту Приморска, по оценкам МЭА, выросла на $2,47 за барр. до $40,06 за барр.

При этом, как утверждают в МЭА, растет число танкеров с российской нефтью, следующих в неизвестном направлении, а также резко увеличился объем российской нефти, «зависшей» в танкерах на воде — на 49 млн барр. с ноября 2025 года. Это, заявляют в агентстве, свидетельствуют о сокращении числа потенциальных покупателей сырья у России.

РБК обратился за комментарием в Минэнерго.

Что мешает экспорту нефти

Евросоюз с февраля понизил «потолок» цен для российской нефти, выше которого европейским компаниям запрещается оказывать финансовые и транспортные услуги для экспорта нефти из России, до $44,1 за барр. Ранее эксперты, опрошенные РБК, сообщали, что европейские судовладельцы предоставляют почти треть флота, экспортирующего российскую нефть. В основном, это Греция, Кипр, Мальта. При этом в целом морская логистика исторически устроена так, что основная часть ее услуг, востребованных во всем мире, включая Китай, Индию и Турцию (крупнейшие импортеры российской нефти), напрямую зависит и контролируется Великобританией и странами Евросоюзом.

В то же время стоимость российской нефти Urals в январе была ниже «потолка». Кроме того, как отмечает международное ценовое агентство S&P Global Platts, Россия теперь все больше обращается за услугами по транспортировке к перевозчикам, не входящим в ЕС и страны «Большой семерки» из-за ужесточения санкционного контроля со стороны Запада.

Как сообщает МЭА, заметные изменения в экспорте нефти из России в январе могли быть связаны с запретом ЕС импортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти в третьих странах. Он вступил в действие 21 января. В обзоре отмечается, что в 2025 году страны ЕС и Великобритания получали около 12% нефтепродуктов, относящихся к средним дистиллятам (например, дизель или керосин), с заводов Индии и Турции, перерабатывающих российскую нефть. В январе ЕС и Великобритания полагались на нефтепродукты с «российскими молекулами» уже только на 1,6% (большинство из них поступило из Турции). Тем временем импорт средних дистиллятов в Евросоюз из США увеличился на 180 тыс. барр. в сут. и составил 550 тыс. барр. в сут., включая рекордный объем импорта керосина в 60 тыс. барр. в сут.

Кроме того, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. США, в свою очередь, понизят взаимные пошлины на импорт индийских товаров с 25 до 18%, добавил он. А с 7 февраля Вашингтон отменил дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии, введенные в августе 2025 года за закупки нефти у России.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 февраля заявил, что ни от кого, кроме Трампа, не слышал заявлений о решении Индии не закупать российскую нефть.