Уитакер заявил, что Китай может остановить конфликт одним звонком
Китай может остановить конфликт на Украине одним звонком, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит Bloomberg.
«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне уже завтра», — считает Уитакер. По его мнению, Пекин также мог бы прекратить закупку российской нефти и газа.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой ранее заявил, что «отрадно видеть», как в последнее время активно продвигаются различные диалоги, связанные с урегулированием конфликта на Украине, но подчеркнул, что позиция Китая остается неизменной.
В октябре Пекин в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Китай не помогает Украине, отмечал, что всегда выступает за прекращение огня и мирные переговоры и что и впредь будет «стоять на стороне мира и диалога, содействовать деэскалации и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса». Китайская сторона также утверждала, что никогда не поставляла оружие ни одной из сторон конфликта и строго следит за поставками товаров двойного назначения.
Президент Владимир Путин во время прямой линии в декабре говорил, что Россия готова завершить конфликт мирным путем на основе принципов, изложенных в июне 2024 года и при устранении первопричин.
Материал дополняется
