Foreign Policy рассказал о «тихом поражении» США в Азии

По словам авторов статьи, президент Дональд Трамп отошел от свойственной Штатам последние 20 лет политики в отношении Китая и «бросил на произвол судьбы» союзников в регионе

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США потерпели «тихое поражение» в Азии. Пока администрация Дональда Трампа хранила молчание, Китай «обрушивал свою ярость» на Тайвань и Японию, говорится в статье журнал Foreign Policy за авторством политологов Миры Рапп-Хупер и Эли Ратнер.

Эксперты обращают внимание, что Трамп отошел от американской политики последних 20 лет, которой сам придерживался на первом президентском сроке. По их мнению, администрация США предпринимала скоординированные усилия, чтобы снискать расположение председателя КНР Си Цзиньпина в преддверии поездки Трампа в Китай в апреле 2026 года.

FP пишет, что американский лидер смягчил политику США по экспортным ограничениям на китайские полупроводники, не стал вводить санкции «за масштабные кибервторжения» в его страну, а также «бросил на произвол судьбы союзников» в регионе. В обмен Трамп, как считают журналисты, получит «в лучшем случае пышный прием и скромную торговую сделку».

Китай, продолжает Foreign Policy, демонстрирует другим государствам Азии, что союзнические обязательства США могут быть пересмотрены, если цена будет подходящей.

В качестве примера FP приводит визит Трампа в Японию в октябре 2025 года и его последствия. По итогам встречи американский президент и премьер-министр Японии Такаити Санаэ подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений между странами, а также меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций. Однако уже через неделю, когда Такаити во время выступления перед парламентом сказала, что нападение Китая на Тайвань может представлять собой «ситуацию, угрожающую выживанию», а потому допускает военное вмешательство со стороны Японии.

В Китае резко раскритиковали слова японского политика. Трамп же никак не комментировал эту историю, а потом связался с Такаити и попросил ее смягчить риторику.

Также президент США не стал реагировать на военные учения вокруг Тайваня, которые FP назвал «репетицией блокады». Трамп сказал прессе, что Китай уже более 20 лет проводит учения в том районе. Позднее была опубликована новая Национальная оборонная стратегия США, где Тайвань не упоминается.

Журналисты отмечают, что, если США продолжат такую политику, это возымеет последствия. Американские союзники, разочаровавшись в Вашингтоне, могут начать заключать сделки с Пекином. На это, в частности, указывает недавний визит премьер-министра Канады Марка Карни в Китай.

Во время встречи в Давосе Трамп заявлял, что у него всегда были очень хорошие отношения с председателем Си. В ноябре 2025 года президент США говорил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с китайским лидером, в ходе которого стороны обсудили широкий круг вопросов.