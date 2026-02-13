Глава МИД Китая заявил о неизменности позиции по украинскому кризису

Глава МИД Китая Ван И: позиция страны по украинскому кризису остается неизменной

Ван И (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Позиция Китая по украинскому кризису остается неизменной, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой, сообщает пресс-служба МИД КНР.

Ван И также отметил, что «отрадно видеть», как в последнее время активно продвигаются различные диалоги, связанные с урегулированием кризиса.

Кроме этого, он подчеркнул, что Китай дорожит традиционной дружбой с Украиной и продолжит развивать сотрудничество между двумя странами в различных областях.

В ноябре постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что КНР готова сыграть «конструктивную роль» в достижении прекращения огня на Украине и последующем урегулировании.

По его словам, Китай намерен продолжать взаимодействовать со всеми сторонами конфликта и «направлять более взвешенную, объективную и рациональную позицию международного сообщества». Фу Цун также подчеркнул, что позиция Китая по конфликту всегда была «ясной и последовательной».