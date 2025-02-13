Российские военные взяли Водяное Второе в ДНР
Российские военные взяли под контроль Водяное Второе в ДНР, сообщает Минобороны.
Село взяли подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили движение в оборону противника.
Водяное Второе находится в 27 км восточнее Покровска. По состоянию на 2001 год население составляло 26 человек.
Двумя днями ранее российские военные взяли населенный пункт Ясеновое в Донецкой народной республике. Еще несколькими днями ранее, 9 февраля, — населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР.
Подразделения группировки «Центр» также вели бои с личным составом четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и нанесли им поражение, сообщило Минобороны.
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