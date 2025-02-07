Российские военные заняли Торецк

Российские войска взяли под контроль крупнейший город рядом с Горловкой

Торецк (Фото: patrolpolice_ua / Telegram)

Минобороны России сообщило о занятии Дзержинска (Торецка) в ДНР.

В военном ведомстве рассказали, что город был занят в результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

Дзержинск находится к северо-западу от Горловки. Из него велись обстрелы этого города. Активные военные действия на подступах к Дзержинску велись с лета прошлого года, когда российским подразделениям удалось занять населенные пункты Новгородское и Артемово.

За последнюю неделю российские войска заняли поселки Дружба и Крымское, расположенные на восточной окраине города.

До 1936 года поселок, рядом с которым находилась угольная шахта имени Дзержинского, назывался Щербиновка, затем был переименован в честь Феликса Дзержинского. В советские времена его население достигало 50 тыс.

В 2015 году украинские власти переименовали Дзержинск в Торецк по названию реки Кривой Торец. Власти ДНР это решение не признали.