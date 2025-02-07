Российские военные заняли Торецк
Минобороны России сообщило о занятии Дзержинска (Торецка) в ДНР.
В военном ведомстве рассказали, что город был занят в результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».
Дзержинск находится к северо-западу от Горловки. Из него велись обстрелы этого города. Активные военные действия на подступах к Дзержинску велись с лета прошлого года, когда российским подразделениям удалось занять населенные пункты Новгородское и Артемово.
За последнюю неделю российские войска заняли поселки Дружба и Крымское, расположенные на восточной окраине города.
До 1936 года поселок, рядом с которым находилась угольная шахта имени Дзержинского, назывался Щербиновка, затем был переименован в честь Феликса Дзержинского. В советские времена его население достигало 50 тыс.
В 2015 году украинские власти переименовали Дзержинск в Торецк по названию реки Кривой Торец. Власти ДНР это решение не признали.
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