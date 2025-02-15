В офисе Зеленского назвали условие его возможной встречи с Путиным

Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным, когда Украина будет иметь гарантии

Встреча станет возможна, когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой, и получит четкие гарантии, «такой момент еще не наступил», заявил Ермак. Кремль называл «главным визави» в переговорах Вашингтон

Владимир Зеленский (Фото: Olha Tanasiichuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным будет возможна, когда Киев будет иметь четкие гарантии безопасности и «сильную позицию, согласованную с партнерами», в первую очередь, США и Европой, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак.

По словам Ермака, Зеленский четко обозначил, что будет готов встретиться с Путиным, «когда Украина будет готова к таким переговорам». «Такой момент еще не наступил», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что встреча с Путиным состоится только после того, как Украина подготовит совместный с президентом США Дональдом Трампом и странами Европы план окончания военного конфликта. «Только в этом случае я буду встречаться. Не будет никаких других платформ с компромиссами», — говорил он.

Путин называет Зеленского нелегитимным президентом, ссылаясь на то, что его формальный срок полномочий на посту украинского лидера истек в мае 2024 года. Выборы в стране отменили из-за военного положения: закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. По словам Путина, переговоры можно вести «с кем угодно», но подписывать финальный документ — только с легитимной властью. Представителем таковой Путин называл спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Тот в ответ указывал, что, согласно Основному закону, пока новый президент не избран, полномочия исполняет предыдущий — Зеленский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что «главным визави» в мирных переговорах Москва считает Вашингтон. «Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины», — сказал он на этой неделе.

12 февраля Трамп поговорил по телефону сначала с Путиным, затем с Зеленским, и заявил, что оба лидера хотят мира. Россия и США начали подготовку команд для переговоров.