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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил, почему не заключит мир в Мюнхене

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский исключил подписание мирного соглашения в Мюнхене, отметив, что «мы помним, какие вещи здесь были подписаны». В 1938 году Франция, Британия и Италия подписали там соглашение с Германией об уступке ей части Чехословакии
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Речь о мирном соглашении по конфликту на Украине сейчас не идет, такой договор не будет подписан в Мюнхене, заявил украинский президент Владимир Зеленский на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Потому что это Мюнхен. <...> И мы помним, какие вещи здесь были подписаны когда-то, — я таких вещей не повторяю», — сказал он.

В 1938 году в Мюнхене было подписано соглашение между нацистской Германией, Великобританией, Францией и Италией. Согласно ему, Чехословакия, образованная после распада Австро-Венгрии в результате Первой мировой войны, должна была уступить Германии Судетскую область. Великобритания и Франция подписали с Германией взаимные декларации о ненападении.

Это соглашение получило неофициальное название «Мюнхенский сговор», поскольку Британия и Франция пошли на уступки Адольфу Гитлеру, отдав Судетскую область, в попытке предотвратить мировую войну. Однако немецкие войска продолжили продвижение в Европе, а затем в 1941 году вторглись в Советский Союз.

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Зеленский добавил, что мирное соглашение будет «планом окончания войны», который должны одобрить «все», включая Украину, США и Европу, поскольку «мы говорим о гарантиях безопасности». Он подчеркнул, что Киеву не нужно «простое прекращение огня».

Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 февраля в Мюнхене пройдет встреча представителей Вашингтона, Москвы и Киева «высокого уровня» по теме урегулирования конфликта. Украина и Россия опровергли эти данные. В Киеве заявили, что сначала должны провести переговоры с Брюсселем.

Обсуждение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине активизировалось после разговоров Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским, по итогам которых американский президент заявил, что оба лидера хотят мира. Стороны начали готовить команды для переговоров.

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Владимир Зеленский мирное соглашение Мюнхен Мюнхенская конференция по безопасности
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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