Зеленский объяснил, почему не заключит мир в Мюнхене
Речь о мирном соглашении по конфликту на Украине сейчас не идет, такой договор не будет подписан в Мюнхене, заявил украинский президент Владимир Зеленский на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины.
«Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Потому что это Мюнхен. <...> И мы помним, какие вещи здесь были подписаны когда-то, — я таких вещей не повторяю», — сказал он.
В 1938 году в Мюнхене было подписано соглашение между нацистской Германией, Великобританией, Францией и Италией. Согласно ему, Чехословакия, образованная после распада Австро-Венгрии в результате Первой мировой войны, должна была уступить Германии Судетскую область. Великобритания и Франция подписали с Германией взаимные декларации о ненападении.
Это соглашение получило неофициальное название «Мюнхенский сговор», поскольку Британия и Франция пошли на уступки Адольфу Гитлеру, отдав Судетскую область, в попытке предотвратить мировую войну. Однако немецкие войска продолжили продвижение в Европе, а затем в 1941 году вторглись в Советский Союз.
Зеленский добавил, что мирное соглашение будет «планом окончания войны», который должны одобрить «все», включая Украину, США и Европу, поскольку «мы говорим о гарантиях безопасности». Он подчеркнул, что Киеву не нужно «простое прекращение огня».
Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 февраля в Мюнхене пройдет встреча представителей Вашингтона, Москвы и Киева «высокого уровня» по теме урегулирования конфликта. Украина и Россия опровергли эти данные. В Киеве заявили, что сначала должны провести переговоры с Брюсселем.
Обсуждение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине активизировалось после разговоров Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским, по итогам которых американский президент заявил, что оба лидера хотят мира. Стороны начали готовить команды для переговоров.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки