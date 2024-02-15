Спикер Думы Володин сообщил о внесении проекта о запрете рекламы у иноагентов

В Думу внесли проект о запрете рекламы у иноагентов

Законопроект также запретит иностранным агентам рекламировать свои ресурсы в СМИ. Володин пообещал, что его рассмотрят в приоритетном порядке

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает запрет российским гражданам и компаниям размещать рекламные объявления на сайтах, соцсетях и других площадках людей, признанных властями России иностранными агентами. Спикер Думы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть этот проект в приоритетном порядке.

Мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности; проект также запрещает рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Авторами документа стали Володин, лидеры фракций и «многие коллеги-депутаты», сказал Пискарев; на прошлой неделе он говорил, что проект разработан двумя комитетами: по безопасности и по экономической политике.

Идею озвучил летом 2023 года министр цифрового развития Максут Шадаев. Он говорил об ответственности для иноагентов, привлеченных к административной ответственности за фейки об армии.



В реестре иноагентов, который ведет Минюст, на момент публикации числятся 764 человека и организации.

По словам Пискарева, в 2023 году доход иноагентов от рекламы российских брендов исчисляется «сотнями миллионов рублей». По статистике Единого реестра интернет-рекламы, с которой ознакомился РБК, бренды потратили на это 133 млн руб.

Российские власти не раз ужесточали законодательство об иностранных агентах. В ноябре 2023-го замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что тех, кто «умышленно либо неумышленно» распространяет материалы об иноагентах без маркировки, будут штрафовать на 300–500 тыс. руб. По словам замминистра, речь идет о штрафах для «библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего».