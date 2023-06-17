Шадаев предложил оставить без рекламы иноагентов со штрафами за «фейки»

Минцифры также предлагает замораживать авторские отчисления таким людям, сообщил глава ведомства Максут Шадаев

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минцифры предлагает перечислять на специальный счет и замораживать для дальнейшего разбирательства авторские отчисления иностранным агентам, которых привлекли к административной ответственности за фейки о российской армии. Об этом глава ведомства Максут Шадаев сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, речь идет об отчислениях, которые выплачивают российские аудиовизуальные платформы. «Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В качестве еще одной меры в отношении иностранных агентов, привлеченных к административной ответственности за фейки об армии, Шадаев предложил запретить российским рекламодателям размещать у них рекламу.

Идея ограничить доступ к авторским отчислениям иноагентам звучит в России не впервые. Весной за это выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он счел «аморальным и недопустимым» действия отдельных лиц, которые уехали из России, но сохранили в ней источники доходов. В качестве примера он привел писателя Бориса Акунина, который, как сказал Медведев, уехал и «проклинает» Россию.

Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) не входит в реестр иноагентов. Писатель, который последние годы проживает за границей, в прошлом году сообщал о проблемах с получением авторских отчислений из России из-за санкций. Он также рассказывал, что Росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш. Это, как сообщил писатель со ссылкой на худрука РАМТ Алексея Бородина, потребовал сделать Минкульт. «Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли из репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно», — отмечал Акунин.

Ограничить возможность получать авторские выплаты артистами, которые уехали из России, предлагали и в Госдуме. В думском комитете по культуре отмечали, что речь не идет о том, чтобы забирать авторские права или изымать из оборота уже выпущенные произведения.

«Издательства продолжают издавать, театры продолжают постановки использовать. И за это по авторскому праву происходят денежные отчисления. Этого не должно быть», — говорил первый замглавы комитета Александр Шолохов.