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Политика ,  
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В Думе сообщили о статусе проекта о запрете рекламы иноагентам

Депутат Пискарев: проект о запрете рекламы иноагентам находится на согласовании
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Законопроект о полном запрете публикации рекламы иноагентами подготовлен двумя думскими комитетами — по безопасности и по экономической политике, сообщил в Telegram председатель первого комитета Василий Пискарев. Сейчас он находится на согласовании.

Об инициативе ранее 10 февраля высказался спикер Думы Вячеслав Володин. Он считает недопустимым, что на ресурсах иноагентов размещена реклама российских компаний.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», — сказал спикер.

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Фото:Worawee Meepian / Shutterstock

Идею озвучил летом 2023 года министр цифрового развития Максут Шадаев. Он говорил об ответственности для иноагентов, привлеченных к административной ответственности за «фейки» об армии.

В реестре иноагентов, который ведет Минюст, на момент публикации числятся 764 человека и организации.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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