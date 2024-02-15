Верховный суд отклонил иск Надеждина против ЦИК

Это один из двух исков, которые Надеждин направил в Верховный суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты. Он намерен обратиться и в Конституционный суд. В Центризбиркоме считают претензии безосновательными

Борис Надеждин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Верховный суд России отклонил административный иск политика Бориса Надеждина. Об этом сообщил Надеждин в своем телеграм-канале.

Надеждин оспаривает требование Центризбиркома к процессу сбора подписей для выдвижения кандидатом на пост президента. ЦИК требует, чтобы сборщики подписей были зарегистрированы в регионе прописки подписантов, а подписи, противоречащие этому правилу, признаются недействительными.

«То есть, ЦИК говорит, что собирать подписи у хабаровчан, проживающих, например, в Москве, может только сборщик, зарегистрированный в Хабаровском крае», — пояснил Надеждин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что закон не запрещает россиянам жить в любой точке страны и ставить свои подписи за кандидатов там, где он пожелает. Политик добавил, что после отклонения иска Верховным судом намерен обратиться в Конституционный суд.

ЦИК считает претензии Надеждина безосновательными. «Мы действовали в рамках установленных законом полномочий. Согласно этим нормам, сборщик подписей подтверждает, что он собирал их за конкретного кандидата и в конкретном субъекте, где он зарегистрирован в качестве полномочного лица», — сообщил представитель комиссии.

Надеждин подал в Верховный суд два иска. Второй — об оспаривании формы ведомости: по словам политика, более 4,5 тыс. подписей в его поддержку забраковали по заключению почерковеда и «из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД». Надеждин намерен подать и третий иск — об оспаривании отказа в регистрации кандидатом на выборах президента.

Надеждину необходимо было собрать не менее 100 тыс. подписей, поскольку он выдвигался от непарламентской партии «Гражданская платформа». Он сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, однако в комиссии заявили о «вызывающих удивление» ошибках; 8 февраля ЦИК объявила, что действительными и достоверными признаны 95 587 из них. «Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир», — подчеркивал после этого Надеждин.

Выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта. ЦИК завершил регистрацию кандидатов 11 февраля. В бюллетене будут четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.