Надеждин подал иски в Верховный суд после отказа в регистрации кандидатом
Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом на президентских выборах, подал два иска в Верховный суд. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Первый из исков касается оспаривания Надеждиным формы нотариального списка сборщиков подписей.
Надеждин упомянул об обязанности кандидатов и партий предоставлять ЦИК список сборщиков подписей, сведения о которых заверяются в нотариальном порядке. В форме содержатся фамилия, имя, отчество кандидата, его дата рождения, данные паспорта, подпись и образец почерка.
По словам Надеждина, ЦИК обязал также указывать регион сбора подписей, таким образом, сформировался «не просто единый список сборщиков, а около 80 списков, разбитых по регионам».
«Используя это, ЦИК стал отбраковывать сами подписи, ссылаясь на то, что сборщика нет в списке конкретного региона. Но он мог быть в списке соседнего региона, поскольку порой сборщики собирали подписи в нескольких регионах. Закон не предусматривает выбраковку подписей по такому принципу», — объяснил политик подачу иска.
Второй иск Надеждина — об оспаривании формы ведомости. Политик настаивает, что более 4,5 тыс. подписей в поддержку его выдвижения были забракованы по «заключению почерковеда», а также «из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД».
«Нам не выдали заключение почерковеда. <...> Ведомость не содержит обоснования решения эксперта. Поэтому сейчас мы подаем иск об оспаривании формы ведомости», — написал он.
Всего Надеждин намерен подать в Верховный суд три иска, главный из них — об оспаривании отказа в регистрации кандидатом на выборах президента. Он пояснил, что последний намерен подать позднее — до 16 февраля, так как «необходимо связаться с тысячами граждан по всей России», чтобы оспорить несоответствия.
ЦИК отказала Надеждину в регистрации после того, как в подписных листах в его поддержку нашли более 5% допустимого брака. Всего политик сдал в Центризбирком 105 тыс. подписей, недействительными из них признали 9147.
Надеждин просил комиссию отложить рассмотрение вопроса о регистрации на два дня, но ЦИК отказала. Политик назвал отказ в регистрации ожидаемым.
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