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Выборы президента России ,  
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Надеждину отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты

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Выборы президента России
У кандидата от «Гражданской инициативы» в подписных листах нашли более 5% допустимого брака
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Выдвинувшемуся в кандидаты в президенты от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину ЦИК отказала в регистрации, сообщает корреспондент РБК.

У Надеждина 95 587 действительных и достоверных подписей, сообщили в ЦИК.

Сам Надеждин предложил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о регистрации. «Я предлагаю ЦИК отложить рассмотрение этого вопроса на 10 февраля. Невозможно технически пройти все это за то время, которое было», — сказал он.

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ заметила, что все сроки были соблюдены. Она сочла, что кандидат «манипулирует», говоря о том, что ЦИК не соблюдает установленные процедуры при рассмотрении его кандидатуры. «Законом четко дано двое суток по окончании проверки подписей чтобы на этом этапе вы могли высказать свои аргументы и контраргументы. Мы пошли навстречу и перенесли еще на сутки, — сказала Памфилова. — На данном этапе нами с лихвой соблюдена вся процедура. Ваши доводы, простите меня, несостоятельны»

Согласно ст. 38 ФЗ-19 «О выборах президента Российской Федерации» на этапе регистрации проверяются не все подписи, представленные кандидатом, а не менее 20% от необходимого для регистрации количества. Для первоначальной проверки методом случайной выборки отбирается одинаковое количество подписей избирателей, собранных в поддержку каждого кандидата.

Если проверяющие обнаружат более 5% недостоверных и недействительных подписей, то будет проведена дополнительная проверка еще не менее 10% собранных подписей. Если в итоге доля брака составит 5% и более (от общего числа подписей, подлежащих проверке), то кандидата не зарегистрируют.

Кандидатом в президенты Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива» в декабре 2023 года. Всего политик сдал в ЦИК 105 тыс. подписей. Для отказа в регистрации в сданных претендентом подписных листах должно быть не более 5% брака.

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Борис Надеждин

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатами уже зарегистрированы действующий президент Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Материал дополняется.

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Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры
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