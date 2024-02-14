В ВСУ заявили о запасных путях снабжения Авдеевки

Украинские военные признают, что ситуация в городе является сложной и напряженной

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Командование украинской армии предусмотрело запасные пути снабжения сил, оставшихся в Авдеевке, заявил спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада». Он не стал в подробностях рассказывать, как обстоят дела с основной асфальтированной дорогой, по которой идут поставки.

Лиховой признал, что в Авдеевке идут уличные бои. По его словам, линия фронта является динамичной. Ранее в эфире украинского телемарафона Лиховой назвал ситуацию в Авдеевке «напряженной».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утром 14 февраля заявил о сложной ситуации в районе Авдеевки и Купянска, признав численное преимущество у российской стороны.

Авдеевка — город примерно в 15 км от Донецка. Бои на его окраинах шли с начала военной операции. В декабре российским подразделениям удалось продвинуться к городской застройке, занять промышленную зону и часть улиц.

Крупнейшим предприятием города является Авдеевский коксо-химический завод (АКХЗ), который находится под контролем ВСУ.

Власти России заявляли о готовности к диалогу с Украиной, но на своих условиях. Глава МИДа Сергей Лавров говорил о необходимости признания реалий на «земле» для переговоров.