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Военная операция на Украине ,  
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NYT связала данные об угрозе безопасности США с выделением помощи Киеву

NYT: данные об угрозе нацбезопасности США нужны для давления по помощи Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам источников NYT, говоря об «угрозе нацбезопасности», конгрессмен Тернер хотел надавить на палату представителей, чтобы та одобрила финансирование для Киева. Москва осуждает поставки оружия Украине

Заявление о «серьезной угрозе национальной безопасности» США, которое сделал председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер, было направлено в том числе на оказание давления на конгрессменов по вопросу о выделении помощи Киеву. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Конгрессмен выступил с соответствующим заявлением накануне. Он рассказал, что в четверг, 15 февраля, в конгрессе состоится закрытый брифинг по «серьезной угрозе национальной безопасности» США.

Как рассказали NYT источники, Тернер, вероятно, стремился оказать давление на палату представителей, чтобы парламентарии согласовали дополнительное финансирование Украины, которое ранее одобрил сенат.

США с осени не могут согласовать выделение помощи Украине. 13 февраля сенат, контролируемый демократами, поддержал законопроект, в том числе предусматривающий выделение $60 млрд для Украины. Спикер палаты представителей Майк Джонсон до этого заявил, что она не будет рассматривать документ, не содержащий пункта об усилении границы с Мексикой.

Россия осуждает поставки оружия на Украину.

ABC связал объявление об угрозе США с ядерным оружием в космосе
Политика
Фото:Наталья Бережная / ТАСС

Тернер ранее говорил, что возглавляемый им комитет одобрил предоставление конгрессменам доступа к закрытой информации для рассмотрения. Собеседник CNN, знакомый с разведданными, сообщил, что речь идет о «весьма тревожном» российском потенциале, «о котором мы недавно узнали».

Проведение закрытого брифинга подтвердили и в Белом доме, однако советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан не уточнил, о какой конкретно угрозе идет речь.

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Позднее источники ABC, знакомые с ситуацией, сообщили, что данные американской разведки говорят о возможных планах России разместить ядерное оружие в космосе. В материалах, по версии собеседников телеканала, сказано, что Москва хочет вывести в космос ядерное оружие, применимое к спутникам.

Россия неоднократно предлагала США и другим странам заключить новый юридически обязывающий договор, который запрещал бы «гонку космических вооружений». В октябре 2022 года замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что Россия и ряд других стран признают «необходимость принятия практических мер» по запуску переговоров о запрете космической гонки вооружений и призывают все страны принять участие в переговорах по этому вопросу.

Летом 2023 года США объявили о планах вывести на орбиту группировку спутников Silent Barker для поиска и отслеживания объектов в космосе и «своевременного обнаружения угроз», в том числе со стороны России и Китая. За несколько месяцев до этого The Wall Street Journal писала, что власти Соединенных Штатов начали готовить военно-космические силы к возможному конфликту в космосе.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Конгресс США США палата представителей США Украина национальная безопасность военная помощь
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