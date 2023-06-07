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США запустят спутники для отслеживания угроз со стороны России и Китая

США запустят сеть спутников для отслеживания угроз со стороны России и Китая в космосе
США планируют в середине лета вывести на орбиту группировку спутников Silent Barker, их задачей станет поиск и отслеживание объектов в космосе «для своевременного обнаружения угроз»
Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images
Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images

Этим летом Соединенные Штаты запустят группу спутников-шпионов для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могут вывести из строя или повредить объекты на орбите, сообщает Bloomberg со ссылкой на Космические силы США.

Сеть спутников получила название Silent Barker. Предполагается, что они будут размещены на высоте около 22 тыс. миль (35,4 тыс. км) над Землей. Космические силы работали над созданием спутников вместе с Национальным управлением военно-космической разведки США, цель — «поиск и отслеживание объектов в космосе для своевременного обнаружения угроз», а также «отслеживание на орбите спутников противника».

Компания United Launch Alliance, принадлежащая Boeing и Lockheed Martin, запустит ракету-носитель Atlas V со спутниками после июля, точная дата пока не объявлена.

В ежегодном отчете аппарата директора Национальной разведки, посвященном потенциальным угрозам, говорится, что Китай располагает оружием, способным поражать спутники США и союзников. В качестве примера там привели китайские спутники SJ-21 и Sijian-17. В ведомстве заявили, что Народно-освободительная армия Китая в будущем намерена проводить «контркосмические операции».

Прошлым летом в Пентагоне заявили, что в апреле 2025 года планируют запустить на орбиту 28 спутников, целью которых станет наблюдение за запусками гиперзвуковых ракет. На их создание может быть потрачено свыше $1,3 млрд. Представитель ведомства Дерек Тернер сообщил, что программа связана с растущими угрозами со стороны России и Китая и необходимостью противостоять им.

В марте The Wall Street Journal написала, что власти США начали подготавливать военно-космические силы к будущему конфликту в космосе с Россией и Китаем. Пентагон обеспокоен развитием лазерных и ракетных вооружений в этих странах, из-за чего Белый дом предложил в этом году увеличить бюджет Космических сил США до рекордных $30 млрд.

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