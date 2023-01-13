CNN сообщил о признаках отступления ВСУ из Соледара

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 72,79 (-1,35) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 67,78 (-1,24) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Росстат оценил годовую инфляцию и назвал самые подорожавшие товары Экономика, 19:00
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 18:59
Умерла бывшая артистка Большого театра Наталья Садовская Общество, 18:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:53
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые c 3 января Инвестиции, 18:53
Топ-5 событий на СПБ Бирже: крах Virgin Orbit, отчеты банков и инфляция РБК Инвестиции, 18:50
Топ-банки США отчитались выше прогнозов. Но акции все равно под давлением Инвестиции, 18:47
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Суд вынес приговор бросившему в Карла III яйцо британцу. Итог вас удивит Life, 18:38
Главу московского центра наркологии задержали по делу Брюна Общество, 18:37
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 18:30
Рост биткоина и увольнения в криптокомпаниях. Главные события недели Крипто, 18:27
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей Общество, 18:25
Жена Костомарова рассказала о состоянии фигуриста Спорт, 18:24
Гинцбург назвал срок разработки обновленной вакцины против «кракена» Общество, 18:23
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN сообщил о признаках отступления ВСУ из Соледара

Репортер CNN сообщил о признаках организованного отступления ВСУ из Соледара
Российские силы полностью взяли под контроль Соледар вечером 12 января, заявляли в Минобороны
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинские вооруженные силы под Соледаром в Донецкой народной республике начали переброску войск, что, «по-видимому, является организованным отступлением», передает CNN.

Корреспондент телеканала Бен Ведеман сообщил, что находится рядом с украинскими позициями в двух с половиной милях (около 4 км) от Соледара. В этом районе, сказал репортер, все еще слышны ракетные и минометные обстрелы. Паники среди украинских военных, «похоже, нет», поскольку они «достаточно уверены», что при отступлении от Соледара смогут удерживать позиции рядом с городом, заявил Ведеман.

Минобороны сообщило о полном контроле над Соледаром 13 января. Это произошло, согласно утверждению ведомства, накануне вечером благодаря «постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки». При этом основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин говорил о взятии города 11 января. Он заявлял, что в штурме Соледара «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК».

Одновременно с этим советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что часть украинских сил под Соледаром обратилась в бегство. «Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали. Сейчас не бегут, конечно, но были до этого отдельные нестойкие товарищи», — говорил он.

Соледар — город в ДНР, расположенный в 75 км от Донецка и в 10 км севернее Артемовска (украинское название — Бахмут). Активные бои за последний начались в начале декабря, Минобороны России отчитывалось о наступлении и взятии нескольких населенных пунктов. Врио главы ДНР говорил, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск. В Минобороны указывали, что полученный контроль над Соледаром позволит отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске, а оставшиеся взять в котел.

CNN сообщил о признаках отступления ВСУ из Соледара
CNN сообщил о признаках отступления ВСУ из Соледара

Читайте на РБК Pro
Шесть упражнений, чтобы вернуться в форму после праздников
К увольнениям приготовиться: что в 2023 году ждет рынок труда в ИТ-сфере
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Соледар ВСУ отступление
Материалы по теме
В Минобороны назвали значение взятия Соледара
Политика
В МИДе назвали условия «коллективного ответа» Москвы и Минска Украине
Политика
Песков заявил о возможности для срочников подписать контракт
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter