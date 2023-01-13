CNN сообщил о признаках отступления ВСУ из Соледара

Российские силы полностью взяли под контроль Соледар вечером 12 января, заявляли в Минобороны

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Украинские вооруженные силы под Соледаром в Донецкой народной республике начали переброску войск, что, «по-видимому, является организованным отступлением», передает CNN.

Корреспондент телеканала Бен Ведеман сообщил, что находится рядом с украинскими позициями в двух с половиной милях (около 4 км) от Соледара. В этом районе, сказал репортер, все еще слышны ракетные и минометные обстрелы. Паники среди украинских военных, «похоже, нет», поскольку они «достаточно уверены», что при отступлении от Соледара смогут удерживать позиции рядом с городом, заявил Ведеман.

Минобороны сообщило о полном контроле над Соледаром 13 января. Это произошло, согласно утверждению ведомства, накануне вечером благодаря «постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки». При этом основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин говорил о взятии города 11 января. Он заявлял, что в штурме Соледара «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК».

Одновременно с этим советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что часть украинских сил под Соледаром обратилась в бегство. «Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали. Сейчас не бегут, конечно, но были до этого отдельные нестойкие товарищи», — говорил он.

Соледар — город в ДНР, расположенный в 75 км от Донецка и в 10 км севернее Артемовска (украинское название — Бахмут). Активные бои за последний начались в начале декабря, Минобороны России отчитывалось о наступлении и взятии нескольких населенных пунктов. Врио главы ДНР говорил, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск, Северск, Славянск и Краматорск. В Минобороны указывали, что полученный контроль над Соледаром позволит отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске, а оставшиеся взять в котел.