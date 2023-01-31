Турция допустила отдельное рассмотрение заявки Финляндии по НАТО

Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция не выполняет требования Анкары, чтобы получить ее визу для вступления в НАТО, а потому диалог с этой страной пока невозможен

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Будапеште заявил, что его страна сейчас не готова рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. Зато к Финляндии у Анкары меньше вопросов.

Чавушоглу отметил, что Швеция по-прежнему не выполняет свои обязательства перед Турцией, поскольку на ее территории действуют активисты Рабочей партии Курдистана и организация исламского проповедника и просветителя Фетхуллаха Гюлена FETO, которые Анкара считает террористическими. В июне прошлого года Стокгольм и Хельсинки обещали, что будут противодействовать их деятельности и вышлют из страны более 70 членов этих группировок.

«У нас нет задачи блокировать расширение НАТО. Но наши требования должны быть удовлетворены. Когда Швеция сделает это, мы сядем и поговорим», — цитирует Чавушоглу Yeni Safak.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что исламофобия является преступлением, равно как антихристианство.

Ранее власти Турции объявили, что наложат вето на вступление в НАТО и Швеции, и Финляндии из-за недавнего инцидента с сожжением Корана в Стокгольме шведским праворадикалом. Однако в воскресенье президент Реджеп Эрдоган сообщил, что у Финляндии меньше препятствий для вступления в Североатлантический альянс. Это совпало с отказом от эмбарго на поставки из этой страны специальных марок стали, необходимых для нужд турецкого военного ведомства.

Финские власти постоянно заявляли, что заявка на вступление в НАТО со Швецией является совместной, и стороны координируют свои действия. Однако в начале января министр иностранных дел этой страны Пекка Хаависто признал, что Хельсинки может изменить свою позицию, если присоединение Стокгольма в Альянсу станет невозможным.

В декабре прошлого года суд в Швеции отказался экстрадировать в Турцию бывшего главного редактора издания Zaman Бюлента Кенеша. Его выдача была одним из условий Анкары по заявке о НАТО. Кенеша в Турции подозревают в причастности к попытке государственного переворота 2016 года. Власти Швеции заявили, что не могут повлиять на решение суда.