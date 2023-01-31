Турция допустила отдельное рассмотрение заявки Финляндии по НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Путин продлил срок службы полпреда президента в ЮФО до 2024 года Политика, 15:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:30
Креатив в центре всего: как создавать цепляющие рекламные кампании Pro, 15:29
Минобороны сообщило о спасении француза и собаки в центральной Атлантике Политика, 15:28
Глава ОКР призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпиады Спорт, 15:27
Глава Литвы заявил о попытках «провести через черный ход» Россию на ОИ Спорт, 15:26
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 15:23
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
В Росбанке рассказали о нежелании Китая работать с банками под санкциями Финансы, 15:20
В России зарегистрируют вакцину от COVID для детей от 6 до 11 лет Общество, 15:16
Консул КНР допустил полное возобновление полетов в Россию в 2023 году Политика, 15:15
Alameda подала иск к Voyager с требованием вернуть $445 млн Крипто, 15:12
Сторонники Саакашвили заявили о его переводе в реанимацию Политика, 15:06
Лавров через главу МИД Египта получил послание Блинкена по Украине Политика, 15:03
Майкла Джексона в байопике об артисте сыграет его племянник Life, 15:02
Политика ,  
0 

Турция допустила отдельное рассмотрение заявки Финляндии по НАТО

Турция допустила отдельное от Швеции рассмотрение заявки Финляндии о вступлении вНАТО
Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция не выполняет требования Анкары, чтобы получить ее визу для вступления в НАТО, а потому диалог с этой страной пока невозможен
Фото: Takimoto Marina / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Takimoto Marina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Будапеште заявил, что его страна сейчас не готова рассматривать заявку Швеции на членство в НАТО. Зато к Финляндии у Анкары меньше вопросов.

Чавушоглу отметил, что Швеция по-прежнему не выполняет свои обязательства перед Турцией, поскольку на ее территории действуют активисты Рабочей партии Курдистана и организация исламского проповедника и просветителя Фетхуллаха Гюлена FETO, которые Анкара считает террористическими. В июне прошлого года Стокгольм и Хельсинки обещали, что будут противодействовать их деятельности и вышлют из страны более 70 членов этих группировок.

«У нас нет задачи блокировать расширение НАТО. Но наши требования должны быть удовлетворены. Когда Швеция сделает это, мы сядем и поговорим», — цитирует Чавушоглу Yeni Safak.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что исламофобия является преступлением, равно как антихристианство.

Ранее власти Турции объявили, что наложат вето на вступление в НАТО и Швеции, и Финляндии из-за недавнего инцидента с сожжением Корана в Стокгольме шведским праворадикалом. Однако в воскресенье президент Реджеп Эрдоган сообщил, что у Финляндии меньше препятствий для вступления в Североатлантический альянс. Это совпало с отказом от эмбарго на поставки из этой страны специальных марок стали, необходимых для нужд турецкого военного ведомства.

Читайте на РБК Pro
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Какие ошибки помешают вам выиграть Ironman
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
«Мой опыт поможет всем»: пять фраз, которые выдают коучей-шарлатанов

Финские власти постоянно заявляли, что заявка на вступление в НАТО со Швецией является совместной, и стороны координируют свои действия. Однако в начале января министр иностранных дел этой страны Пекка Хаависто признал, что Хельсинки может изменить свою позицию, если присоединение Стокгольма в Альянсу станет невозможным.

В декабре прошлого года суд в Швеции отказался экстрадировать в Турцию бывшего главного редактора издания Zaman Бюлента Кенеша. Его выдача была одним из условий Анкары по заявке о НАТО. Кенеша в Турции подозревают в причастности к попытке государственного переворота 2016 года. Власти Швеции заявили, что не могут повлиять на решение суда.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Турция НАТО Мевлют Чавушоглу Швеция Финляндия
Материалы по теме
Власти Финляндии связались с Турцией сразу после слов Эрдогана о НАТО
Политика
Эрдоган не исключил шокирующее для Швеции решение по заявке Финляндии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter