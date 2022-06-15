Блинкен заявил, что вопрос территориальных уступок должна решать Украина

Блинкен: Украина должна самостоятельно решить, идти ли ей на территориальные уступки

По словам Блинкена, США не станут навязывать Киеву свою позицию по вопросу территориальных уступок в конфликте с Россией. Украинские власти ранее неоднократно исключали возможность отчуждения части территории

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Украинский народ и правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок, Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Будущее Украины в руках украинцев. Эти решения принимать украинскому народу и демократически избранному правительству, включая президента Зеленского. Ему решать, что отвечает интересам его страны, его народа, и мы это поддержим», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что США и западные страны «работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы убедиться, что они [украинцы] получают все, что нужно», чтобы вести против России боевые действия.

В конце мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некоторые западные политики предлагают Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы остановить российскую военную операцию. Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в таких обсуждениях. Зеленский ранее также говорил, что Киев начнет переговоры с Москвой только после того, как вернет свои территории, утраченные после начала российской военной спецоперации 24 февраля.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «демилитаризацию и денацификацию» страны. Спустя неделю после начала военной спецоперации, 2 марта, российские военные взяли Херсон, а к 15 марта под контроль России перешла вся территория Херсонской области. Затем российское Минобороны сообщило о взятии юга Запорожской области.



В этих регионах стали создаваться военно-гражданские администрации. Власти Херсонской области уже ввели бивалютные зоны, где наряду с гривной будет использоваться рубль, пообещали сделать русский язык государственным, предложили создать российскую военную базу на своей территории.



Представители администрации Херсонской и Запорожской областей также говорили о намерении со временем войти в состав России. В Кремле, комментируя инициативу, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона и «тщательно выверить юристы».