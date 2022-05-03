Папа римский заявил об ожидании ответа на предложение встречи с Путиным

Папа Франциск рассказал, что в марте предложил президенту России Путину провести встречу в Москве, но все еще не получил ответ. Он предположил, что проводить встречу прямо сейчас российский лидер «не может и не хочет»

В марте Ватикан направил президенту России Владимиру Путину предложение провести встречу в Москве, однако до сих пор не получил ответ. Об этом сообщил папа римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, через 20 дней с начала военной операции на Украине папа римский попросил кардинала Пьетро Паролина направить Путину сообщение, что он готов приехать в Москву на встречу.

«Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем [на встрече], хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал папа римский.

Отвечая на вопрос о возможном символическом визите на Украину, папа римский заявил, что пока не поедет в Киев. Он направил в украинскую столицу кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского.

«Но я чувствую, что мне не нужно ехать [в Киев]. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Я священник, что я могу сделать? Я делаю все, что могу» — сказал папа Франциск.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине после обращения за военной помощью со стороны ДНР и ЛНР. Ее целями Путин объявил демилитаризацию и денацификацию Украины. Минобороны сообщало, что российские силы наносят удары только по военным объектам.

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Еще до начала военной операции папа римский пытался содействовать урегулированию конфликта. Так, конце 2021 года в рождественской речи он призвал стороны начать диалог, а в январе призвал помолиться за мир из-за напряженности на Украине. Позднее понтифик призвал международное сообщество остановить боевые действия на Украине и прекратить насилие.

В середине марта мэр Киева Виталий Кличко пригласил папу римского посетить украинскую столицу, передавало агентство ANSA. 2 апреля понтифик заявил, что рассматривает такую возможность.

Спустя два дня он рассказал в интервью Corriere della Sera, что поездка в Киев есть в его планах, однако он не уверен, удастся ли это осуществить. «Я планировал поехать туда [в Киев]. Я искренне говорю, что готовность всегда есть. <...> Это одно из предложений, но я не знаю, можно ли это сделать и будет ли это удобно», — отметил папа римский. В конце апреля кардинал Паролин сообщил, что папа римский Франциск по-прежнему хотел бы совершить поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла.