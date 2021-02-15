В Москве прошел флешмоб с зажженными фонариками в поддержку Навального

Люди выходили во двор и зажигали фонарики на телефонах. Такие же флешмобы прошли в других городах. Ранее об акции объявил соратник Навального Леонид Волков. МВД предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В Москве, а также в других городах прошли флешмобы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в рамках которых люди выходили вечером во дворы и зажигали фонарики на своих мобильных телефонах. Акции состоялись под общим названием «Любовь сильнее страха».

О флешмобах ранее сообщал глава региональных штабов Навального Леонид Волков. «Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко. <...> Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram», — предлагал он.

В итоге в акции приняли участие некоторые жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и других городов.

Несколько человек, в частности, вышли на улицу во дворе дома в московском районе Люблино, где ранее был задержан брат Алексея Навального Олег, сообщал корреспондент РБК.

Также участники флешмоба выходили на Патриаршие пруды. Как сообщает «Медуза», среди них были телеведущие Ксения Собчак и Татьяна Лазарева.