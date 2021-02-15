Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Вучич оценил объем производства вакцины «Спутник V» в Сербии Политика, 02:14 Какие мечты фантастов об «умном» доме стали реальностью РБК Стиль и LG ThinQ, 02:11 «Вашингтон» потерпел четвертое поражение в НХЛ подряд Спорт, 02:04 В Госдуме предложили расширить перечень имеющих право на маткапитал Общество, 01:36 Россия возобновила полеты еще в две страны Экономика, 01:00 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 01:00 В Москве прошел флешмоб с зажженными фонариками в поддержку Навального Политика, 00:40 Российские военные предупредили о готовящейся провокации боевиков в Сирии Общество, 00:34 В нескольких регионах России смягчили ограничения из-за COVID Общество, 00:30 В Мьянме почти полностью отключили интернет из-за протестов Общество, 00:06 МИД Белоруссии рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко Политика, 00:00 Какой холодильник никогда не победит телевизор РБК Стиль и LG SIGNATURE, 14 фев, 23:59 Тренер женской сборной России взял на себя вину за неудачи на ЧМ Спорт, 14 фев, 23:44 Конструктор развлечений: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада РБК Стиль и LG SIGNATURE, 14 фев, 23:18
Дело Навального ,  
0 

В Москве прошел флешмоб с зажженными фонариками в поддержку Навального

Люди выходили во двор и зажигали фонарики на телефонах. Такие же флешмобы прошли в других городах. Ранее об акции объявил соратник Навального Леонид Волков. МВД предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

В Москве, а также в других городах прошли флешмобы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в рамках которых люди выходили вечером во дворы и зажигали фонарики на своих мобильных телефонах. Акции состоялись под общим названием «Любовь сильнее страха».

О флешмобах ранее сообщал глава региональных штабов Навального Леонид Волков. «Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко. <...> Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram», — предлагал он.

В итоге в акции приняли участие некоторые жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и других городов.

Несколько человек, в частности, вышли на улицу во дворе дома в московском районе Люблино, где ранее был задержан брат Алексея Навального Олег, сообщал корреспондент РБК.

Также участники флешмоба выходили на Патриаршие пруды. Как сообщает «Медуза», среди них были телеведущие Ксения Собчак и Татьяна Лазарева.

В Москве и Петербурге активисты выстроились в цепи солидарности
Общество

К полуночи 15 февраля в Twitter насчитывалось 28,5 тыс. публикаций с хэштегом #любовьсильнеестраха, в Instagram — 10,2 тыс.

Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

В этот же день в центре Москвы выстроилась цепь солидарности. Ее участники таким образом выражали поддержку участникам более ранних протестов, которые попали в изолятор в деревне Сахарово, а также жене Навального Юлии. Такая же акция прошла в Петербурге.

За два дня до акций 14 февраля полиция Москвы порекомендовала гражданам не выходить на несогласованные протесты и напомнила, что за участие в таких мероприятий предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев — уголовная.

С аналогичными предупреждениями выступили Генпрокуратура и СК. Там, в частности, напомнили об ответственности за призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением закона о митингах, в том числе направленных на несовершеннолетних.

В МИДе увидели влияние Запада в подготовке акции ФБК с фонариками
Политика
Мария Захарова

В Кремле на вопрос о том, можно ли считать предложение Волкова выйти с фонариками на улицу призывом к несанкционированному протесту заявили, что не собираются ни с кем «играть в кошки-мышки». «Но наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — подчеркнул представитель президента Дмитрий Песков.

До этого акции в поддержку Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля. Они начались после того, как Навального задержали по прибытию в Россию из Германии, а позже арестовали. ФСИН требовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как он, по заявлению службы, несколько раз нарушал правила условного осуждения, не отмечаясь в инспекции. Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и назначил Навальному срок в колонии общего режима.

В результате последовавших за этим акций протеста были заведены тысячи административных дел и десятки — уголовных.

Автор
Мария Лисицына
Алексей Навальный флешмоб Москва
Материалы по теме
Организаторам «фонариков» за Навального пригрозили уголовными делами
Политика
В МИДе увидели влияние Запада в подготовке акции ФБК с фонариками
Политика
Шесть вопросов о юридической стороне дел Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter