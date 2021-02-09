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Кремль отказался «играть в кошки-мышки» со сторонниками Навального

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, можно ли считать призывом к несанкционированной протестной акции предложение главы региональных штабов Навального Леонида Волкова выйти во двор и постоять со включенным фонариком на телефоне.

«Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки ни с кем играть не будем. Но наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — ответил Песков, передает корреспондент РБК.

Волков описал идею следующим образом: «Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко <...>. Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram».

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Акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в десятках городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля, ни одна из них не была согласована с властями. Поводом для них стали задержание, арест и последующая замена условного срока на реальный после возвращения оппозиционера из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Навальный и правительство Германии считают, что его отравили боевым ядом «Новичок». Российские врачи версию с отравлением политика исключили, а в Кремле неоднократно опровергали обвинения в причастности к случившемуся с Навальным.

2 февраля суд постановил изменить Навальному условный срок на реальный, с учетом времени под арестом он проведет в колонии два года и восемь месяцев. Суд счел, что Навальный нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Оппозиционер назвал дело против него политически мотивированным.

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