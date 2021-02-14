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Дело Навального ,  
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В Москве и Петербурге активисты выстроились в цепи солидарности

На акцию солидарности с политзаключенными в Москве вышли около 200 человек. Аналогичное мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, участники читали строки из Ахматовой

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве вдоль Старого Арбата в районе памятника Пушкину и Гончаровой выстроилась цепь солидарности из 200 женщин. Как сообщает корреспондент РБК, они пришли поддержать тех, кто находится в изоляторе в Сахарово, а также Юлию Навальную.

Полиция находилась примерно в 50 м от места действия и не вмешивалась в ход акции, неподалеку стояли автобусы с сотрудниками Росгвардии. Вскоре к месту проведения акции пришли активисты движения SERB, которые попытались спровоцировать участников. 

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Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Более 70 человек выстроились в цепь солидарности у мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Участники читали стихи Анны Ахматовой.

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Навальный был задержан и арестован в январе после возвращения в Россию из Германии, где с августа прошлого года проходил лечение и реабилитацию после отравления. Власти ФРГ заявляли, что оппозиционер был отравлен веществом из той же группы, что и нервно-паралитический яд «Новичок», в Москве в ответ утверждали, что до отправки в Берлин в организме оппозиционера следов отравляющих веществ не было. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный, с учетом времени, проведенного под домашним арестом, срок в колонии составит 2 года и 8 месяцев. ФСИН заявила, что Навальный нарушал условия испытательного срока и не отмечался в ведомстве, когда был в Германии. Оппозиционер с обвинениями не согласен и связывает преследование со своей политической деятельностью.

Акции в формате цепей солидарности проходили в Минске во время протестов в Белоруссии. В них выстраивались десятки и сотни людей, протестуя против использования спецсредств силовиками.

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