В Москве и Петербурге активисты выстроились в цепи солидарности

На акцию солидарности с политзаключенными в Москве вышли около 200 человек. Аналогичное мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, участники читали строки из Ахматовой

В Москве вдоль Старого Арбата в районе памятника Пушкину и Гончаровой выстроилась цепь солидарности из 200 женщин. Как сообщает корреспондент РБК, они пришли поддержать тех, кто находится в изоляторе в Сахарово, а также Юлию Навальную.

Полиция находилась примерно в 50 м от места действия и не вмешивалась в ход акции, неподалеку стояли автобусы с сотрудниками Росгвардии. Вскоре к месту проведения акции пришли активисты движения SERB, которые попытались спровоцировать участников.

Аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. Более 70 человек выстроились в цепь солидарности у мемориала жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Участники читали стихи Анны Ахматовой.