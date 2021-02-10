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Дело Навального ,  
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В МИДе увидели влияние Запада в подготовке акции ФБК с фонариками

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Акция Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, признан Минюстом иноагентом) с фонариками подготовлена по указке Запада и соответствует принципам, по которым организуются протесты в других странах. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Там [на акциях протеста] цветочки бывают, ленточки, по-разному. <...> Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги», — сказала она. С помощью подобных средств, по словам Захаровой, «осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран» со стороны США, НАТО и Евросоюза.

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Представитель МИДа отметила, что такие акции протеста могут показаться смешными, однако, по ее мнению, за ними следует «трагический финал».

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков ранее призвал сторонников Навального в одно время выйти на улицу и включить фонарики на своих телефонах. Идею акции он описал так: «Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко <...>. Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram».

Протесты, связанные с Навальным, прошли в России 23 и 31 января, а также 2 февраля, ни одна акция не была согласована с властями. Поводом для них стали задержание, арест и последующая замена условного срока оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный.

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По данным «ОВД-Инфо», 23 числа по всей России задержали больше 4 тыс. человек, 31 января их число составило более 5 тыс., а 2 февраля задержаны были 1512 человек.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Волков 4 февраля заявил, что команда Навального не планирует проводить новые протесты до весны, поскольку это снизит число их участников и вызовет «всеобщее разочарование». Кроме того, он пояснил, что митинги приводят к «тысячам арестованных и сотням избитых». Однако уже 9 февраля Волков анонсировал новую акцию с фонариками.

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