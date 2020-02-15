Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины

По словам госсекретаря США, «свободные» страны всегда более успешны, поэтому студенты едут учиться в Кембридж, а бизнес запускают в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге

Майк Помпео и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / AP)

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными». Видеозапись речи политика доступна на YouTube-канале Госдепартамента.

«Я рад сообщить, что смерть Трансатлантического альянса (очевидно, Помпео имел в виду Организацию Североатлантического договора — НАТО. — РБК) сильно преувеличена. Запад побеждает, мы побеждаем вместе», — заявил он. По его словам, Соединенные Штаты всегда выступают за суверенитет и свободу. «Мы должны быть уверены в трансатлантическом союзе. У свободного Запада будущее более светлое, нежели у других, не либеральных стран», — пояснил Помпео.

Госсекретарь, в частности, отметил, что «свободные», по его мнению, государства «просто более успешны», а западной модели политики, основанной на уважении, свободном предпринимательстве и национальном суверенитете, могут придерживаться все страны. «Именно поэтому <…> люди едут учиться в Кембридж, а не в Каракас, они запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге», — полагает он.

Помпео также отреагировал на слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в минувшую пятницу заявил, что Соединенные Штаты отвергли «саму идею международного сообщества», а лозунг Дональда Трампа — Make America Great Again («Вернем величие Америке») — реализуется за счет союзников и «ближайших соседей». «Мы наряду с другими участвуем в глобальной борьбе за уничтожение халифата ИГ на Ближнем Востоке», — ответил госсекретарь, имея в виду боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). «Разве так будет вести себя Америка, которая отвергает международное сообщество?» — резюмировал он.