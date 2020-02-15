Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 14 фев, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 14 фев, 12:43
Норвегия отказалась от предложенных Лавровым переговоров по Шпицбергену Политика, 21:54 Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток — 2» Экономика, 21:49 В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу Общество, 21:47 Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии Общество, 21:27 Теннисистка Александрова проиграла в полуфинале турнира в Петербурге Спорт, 21:24 «КамАЗ» и Sollers договорились создать альянс Бизнес, 21:22 Шведский прыгун с шестом второй раз за неделю побил мировой рекорд Спорт, 21:18 Эрдоган заявил об обвинившей Турцию после «хороших» переговоров России Политика, 21:11 Цукерберг заявил о модернизации Facebook со времен «вмешательства» России Технологии и медиа, 21:01 Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины Политика, 20:51 Как вести семейный бюджет: вместе или раздельно? Quote, 20:41 Один человек погиб при стрельбе в Берлине Общество, 20:36 СМИ узнали об интересе берлинской «Герты» к главному тренеру «Спартака» Спорт, 20:24 Лавров порассуждал о несогласии в отношениях России и Турции Политика, 20:18
Политика ,  
0 

Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины

По словам госсекретаря США, «свободные» страны всегда более успешны, поэтому студенты едут учиться в Кембридж, а бизнес запускают в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге
Майк Помпео и Владимир Путин    (Фото: Алексей Никольский / AP)

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными». Видеозапись речи политика доступна на YouTube-канале Госдепартамента.

«Я рад сообщить, что смерть Трансатлантического альянса (очевидно, Помпео имел в виду Организацию Североатлантического договора — НАТО. — РБК) сильно преувеличена. Запад побеждает, мы побеждаем вместе», — заявил он. По его словам, Соединенные Штаты всегда выступают за суверенитет и свободу. «Мы должны быть уверены в трансатлантическом союзе. У свободного Запада будущее более светлое, нежели у других, не либеральных стран», — пояснил Помпео.

Госсекретарь, в частности, отметил, что «свободные», по его мнению, государства «просто более успешны», а западной модели политики, основанной на уважении, свободном предпринимательстве и национальном суверенитете, могут придерживаться все страны. «Именно поэтому <…> люди едут учиться в Кембридж, а не в Каракас, они запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге», — полагает он.

Помпео также отреагировал на слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в минувшую пятницу заявил, что Соединенные Штаты отвергли «саму идею международного сообщества», а лозунг Дональда Трампа — Make America Great Again («Вернем величие Америке») — реализуется за счет союзников и «ближайших соседей». «Мы наряду с другими участвуем в глобальной борьбе за уничтожение халифата ИГ на Ближнем Востоке», — ответил госсекретарь, имея в виду боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). «Разве так будет вести себя Америка, которая отвергает международное сообщество?» — резюмировал он.

В ноябре 2019 года французский президент Эмманюэль Макрон в интервью The Economist заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». Позднее он объяснил, что его замечания о смерти альянса послужили полезным сигналом тревоги для членов блока. «Вопросы, которые я ставлю: <…> мир в Европе, отношения с Россией, тема Турции... Возможно, альянсу был нужен сигнал тревоги», — отметил Макрон. Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с мнением президента Франции, однако признала, что у военного блока есть проблемы, которые «нужно решать вместе». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс является инструментом конфронтации, однако Москва всегда была открыта к сотрудничеству с блоком. «Отмирание или неотмирание» — не вопрос Кремля, подчеркнул он.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Майк Помпео, США
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией
Политика
Генсек НАТО предупредил об опасной и дорогой гонке вооружений с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter