Штайнмайер обвинил Россию и КНР в нарушении международного права

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Россия «без оглядки на международное право» аннексировала Крым, что вновь сделало военную силу и насильственное изменение границ на европейском континенте инструментом политики. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

«Результатом этого являются неопределенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия», — отметил Штайнмайер.

По словам Штайнмайера, «избирательно принимает международное право» также Китай — «только в тех случаях, когда это не противоречит его собственным интересам». Штайнмайер сообщил, что действия КНР в Южно-Китайском море беспокоят соседей по региону, а политика Пекина в отношении этнических уйгуров, проживающих на территории страны, «беспокоит всех».

Немецкий политик также раскритиковал действия США. «Наш ближайший союзник, Соединенные Штаты, при нынешнем правительстве также отвергают идею международного сообщества», — заявил он. Штайнмайер выразил опасения, что лозунг Трампа — «Сделаем Америку снова великой» — реализуется за счет партнеров и соседей США.

В ноябре Штайнмайер в письме бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву выступил за сближение России и Европы. Он отметил, что нынешнее состояние российско-германских и европейско-российских взаимоотношений «особенно больно видеть».