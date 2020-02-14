Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Общество, 21:01 ФАС не учла замечания бизнеса к правилам предустановки российского софта Технологии и медиа, 20:55 Экономика любви: сколько мы тратим на День святого Валентина Quote, 20:48 В МВД ответили на жалобу получившей удар в живот на митинге активистки Общество, 20:33 Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за с ДТП в Псковской области Общество, 20:29 Штайнмайер обвинил Россию и КНР в нарушении международного права Политика, 20:26 Суд в Москве арестовал бросившую ребенка в переходе у метро женщину Общество, 20:08 Кубки, сумки и перчатки: музей «Гараж» выпустил новые сувениры Стиль, 20:03 «Транснефть» заявила о транзите через Белоруссию «в плановом порядке» Экономика, 19:54 В работе сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club произошел сбой Технологии и медиа, 19:48 Захарова сообщила о фразе Помпео Good Luck! после встречи с Лавровым Политика, 19:45 СМИ узнали об идее запретить мероприятия с животными из-за коронавируса Общество, 19:30 Самые необычные ювелирные украшения церемонии «Оскар» Стиль, 19:29 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:28
Политика ,  
0 

Штайнмайер обвинил Россию и КНР в нарушении международного права

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Россия «без оглядки на международное право» аннексировала Крым, что вновь сделало военную силу и насильственное изменение границ на европейском континенте инструментом политики. Такое заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

«Результатом этого являются неопределенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия», — отметил Штайнмайер.

По словам Штайнмайера, «избирательно принимает международное право» также Китай — «только в тех случаях, когда это не противоречит его собственным интересам». Штайнмайер сообщил, что действия КНР в Южно-Китайском море беспокоят соседей по региону, а политика Пекина в отношении этнических уйгуров, проживающих на территории страны, «беспокоит всех».

Немецкий политик также раскритиковал действия США. «Наш ближайший союзник, Соединенные Штаты, при нынешнем правительстве также отвергают идею международного сообщества», — заявил он. Штайнмайер выразил опасения, что лозунг Трампа — «Сделаем Америку снова великой» — реализуется за счет партнеров и соседей США.

В ноябре Штайнмайер в письме бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву выступил за сближение России и Европы. Он отметил, что нынешнее состояние российско-германских и европейско-российских взаимоотношений «особенно больно видеть».

Крым вошел в состав России после референдума в 2014 году. Украина, США и ряд европейских стран не признают присоединение полуострова, считая произошедшее аннексией украинских территорий. После присоединения Крыма против России были введены международные санкции, которые регулярно продлеваются. В Кремле вопрос о статусе полуострова считают закрытым.

Теги: Франк-Вальтер Штайнмайер, Россия, международное право
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Комитет Рады заявил о невозможности поставок воды в Крым до «деоккупации»
Политика
Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом
Политика
Представитель Зеленского счел Украину неготовой к возврату Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter