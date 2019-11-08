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Политика ,  
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Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО
Власти России не берутся решать, какие «части» НАТО находятся в коматозном состоянии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В России считают, что целью создания НАТО была конфронтация, однако не берутся определять, какие «части» Североатлантического альянса мертвы, а какие живы. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает корреспондент РБК.

«НАТО живо или мертво и какие части цели у этого альянса находятся в коматозном состоянии, не нам решать, мы не патологоанатомы», — сказал Песков.

Он также отметил, что Россия никогда не была склонна преувеличивать роль НАТО в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, однако и никогда не уходила от сотрудничества с альянсом.

В начале ноября Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что «Европа стоит на краю пропасти». «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал он. По словам президента Франции, страны ЕС больше не могут рассчитывать на США в вопросах обеспечения безопасности.

В октябре французский лидер назвал «серьезной ошибкой» НАТО и всего западного мира неспособность отреагировать на наступление турецких войск на позиции курдов в Северной Сирии. Он также посетовал, что о решении США вывести свои войска с этой территории узнал только из публикаций в интернете.

Комментируя слова президента Франции о смерти мозга НАТО, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их правдивыми и отражающими суть. Однако глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель с Макроном не согласились. «Настолько радикальная атака не нужна, даже если у нас есть проблемы, которые нужно решать вместе», — ответила на его слова Меркель.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, НАТО
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Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО
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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
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