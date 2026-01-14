Минэнерго Украины сообщило о сложностях с электроснабжением в Киеве и области

Минэнерго Украины сообщило о сложной ситуации с электроснабжением в Киеве

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, наиболее напряженная обстановка наблюдается в столичном регионе. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в Киеве и Киевской области применяются сетевые ограничения, ранее опубликованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возврат к привычным графикам возможен после стабилизации энергосистемы. Некрасов отметил, что аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.

В Одесской области также сохраняются ограничения. В Черниговской и Киевской областях обесточены 12 населенных пунктов. В Днепропетровской области по состоянию на утро без света оставались более 40 тыс. абонентов.

Во многих регионах страны действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности. В отдельных областях применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования при высоком потреблении.

Некрасов призвал граждан экономно расходовать электроэнергию и ограничивать использование мощных электроприборов, чтобы сократить продолжительность вынужденных обесточиваний.

13 января Киев практически остался без электроэнергии, света не хватало даже для критической инфраструктуры, сообщал мэр города Виталий Кличко. Издание «Страна» сообщало, что у всех подгрупп абонентов света нет — либо полностью, либо частично.

В администрации Киева сообщили, что из-за «нестабильной ситуации в энергосистеме» временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах Днепра. Некоторые жители столицы отмечали, что температура в квартирах упала до 10 градусов, а в пригородах — Ирпене и Буче — возникли очереди на АЗС, передавала «Страна».

Утром 13 января замглавы Минэнерго Украины Александр Вязовченко сообщал, что по всей стране действуют графики почасовых отключений, а в Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания.

13 января Минобороны России сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины, не уточнив их число и расположение. В тот же день в Киеве прозвучали взрывы, сообщали «РБК-Украина» и «Факти ICTV».

Минобороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.