На Украине введут режим ЧС в энергетике
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Будет сформирован круглосуточный штаб по координации ситуации в Киеве. Кроме того, правительство пересмотрит правила комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды. Как пояснил глава государства, украинцы должны иметь «максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса — возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме».
«Мы также работаем над значительным увеличением объема импорта электроэнергии в Украину», — добавил Зеленский.
Президент Украины добавил, что правительство также «максимально активизирует работу с партнерами» для получения дополнительной поддержки и оборудования.
По словам Зеленского, «последствия российских ударов и ухудшения погоды — тяжелые». При этом многие вопросы требуют срочного решения.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 14 января Минэнерго Украины сообщило, что наиболее напряженная обстановка складывается в Киевской области. Сейчас там применяются сетевые ограничения, ранее опубликованные графики почасовых отключений временно не действуют.
Минобороны 13 и 14 января заявляло об ударах по объектам энергетики, которые обеспечивают работу украинского ВПК.
В ноябре 2025 года Би-би-си со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что эта зима может стать самой тяжелой для Украины.
