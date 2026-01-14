 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине введут режим ЧС в энергетике

Зеленский поручил ввести режим ЧС в энергетике Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что «последствия российских ударов и ухудшения погоды — тяжелые». Он поручил правительству «максимально активизировать работу с партнерами» для получения дополнительной помощи
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Будет сформирован круглосуточный штаб по координации ситуации в Киеве. Кроме того, правительство пересмотрит правила комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды. Как пояснил глава государства, украинцы должны иметь «максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса — возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме».

«Мы также работаем над значительным увеличением объема импорта электроэнергии в Украину», — добавил Зеленский.

Президент Украины добавил, что правительство также «максимально активизирует работу с партнерами» для получения дополнительной поддержки и оборудования. 

Bloomberg анонсировал «сибирский взрыв» для погоды в Европе
Общество
Фото:sunakri / Shutterstock

По словам Зеленского, «последствия российских ударов и ухудшения погоды — тяжелые». При этом многие вопросы требуют срочного решения.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 14 января Минэнерго Украины сообщило, что наиболее напряженная обстановка складывается в Киевской области. Сейчас там применяются сетевые ограничения, ранее опубликованные графики почасовых отключений временно не действуют.

Минобороны 13 и 14 января заявляло об ударах по объектам энергетики, которые обеспечивают работу украинского ВПК. 

В ноябре 2025 года Би-би-си со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что эта зима может стать самой тяжелой для Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Украина Владимир Зеленский режим ЧС энергетика
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по местам подготовки БПЛА ВСУ
Политика
Минобороны рассказало о последствиях удара «Орешником» по Украине
Политика
Украина временно осталась без министров обороны и энергетики
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
«Тоттенхэм» купил футболиста сборной Англии Галлахера Спорт, 20:45
Цены на бриллианты в 2025-ом показали снижение четвертый год подряд Инвестиции, 20:45
Полиция Кипра ответила на данные об обнаружении тела Баумгертнера Общество, 20:41
На Украине введут режим ЧС в энергетике Политика, 20:37
Стал известен бюджет «Чебурашки-2» Технологии и медиа, 20:18
Минюст США заранее допустил применение силы в операции против Мадуро Политика, 20:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Bloomberg анонсировал «сибирский взрыв» для погоды в Европе Общество, 20:15
The Hill назвал подарком Китаю вывод авианосца Nimitz из эксплуатации Экономика, 19:59
В РАН оценили данные о столкновении 10-метрового астероида с Землей Технологии и медиа, 19:57
Чем известен погибший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 19:51
Владельцы акций «Базиса» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 19:42
На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия» Бизнес, 19:34
«Металлург» одержал крупнейшую победу в КХЛ в своей истории Спорт, 19:32