Военная операция на Украине⁠,
0

Украинские энергетики назвали ситуацию со светом самой сложной за зиму

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинская энергетическая компания ДТЭК охарактеризовала нынешнюю ситуацию со светом в стране как самую сложную за нынешнюю зиму
Фото: Ян Доброносов / Reuters
Фото: Ян Доброносов / Reuters

Наибольшие проблемы со светом зафиксированы в Днепропетровской области, где после ночной аварии без света остались все районы кроме окрестностей Кривого Рога, сообщает украинская компания ДТЭК в телеграм-канале. По данным компании, к утру удалось возобновить энергоснабжение объектов критической инфраструктуры.

Также ночью полностью был отключен свет в Запорожье и контролируемой ВСУ части Запорожской области.

Как сообщает «Страна ua», в Киеве без света остаются сотни домов. По словам главы энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, планировалось исправить ситуацию еще в пятницу, «но [свет] дали кому как смогли». Он объяснил это как повреждением генерации, так и наступившими в регионе холодами.

Также аварийные отключения света действуют в Житомирской области, где ночью были взрывы.

9 января в итоге украинских ударов без света остались около 600 тыс. жителей Белгородской области. По состоянию на вчерашний день в Белгороде свет появился в большей части городских районов.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Днепропетровская область Киев Белгородская область
