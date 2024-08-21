В Баку и Ереване прежде говорили, что это реально сделать до ноября этого года

Смогут ли Армения и Азербайджан заключить мирное соглашение в 2024 году В Баку и Ереване прежде говорили, что это реально сделать до ноября этого года

Баку и Ереван скорее всего не подпишут мирный договор до конца 2024 года, считают эксперты. Подробнее о том, о чем стороны уже договорились и какие проблемы осталось решить, — в материале РБК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита президента Владимира Путина в Баку 19 августа заявил, что при достижении мира между Арменией и Азербайджаном «главное — следовать духу и букве» трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении (с 2020 по 2022 годы таких договоренностей было четыре). «К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции», — сказал Лавров.

«Пришло время сделать решительные шаги в сторону устойчивого и прочного мира. Азербайджан должен воспользоваться моментом на COP29 и подписать мирное соглашение с Арменией», — в свою очередь, приводит EUobserver слова представителя Еврокомиссии.

О планах заключить мирный договор до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, этой весной говорили и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и Никол Пашинян. По словам Алиева, к этому времени можно подготовить проект документа, «договориться о базовых принципах, а затем уделить время деталям формулировок». Пашинян с этим согласился, отметив, что в договоре надо зафиксировать «все согласованные на переговорных площадках принципы, и эти принципы публичные».

Пять принципов Азербайджана Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости.

Отсутствие территориальных претензий друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем.

Воздержание от угроз безопасности друг друга.

Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.

Открытие существующих коммуникаций и строительство новых, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес. Три принципа Армении Признание территориальной целостности друг друга: площадь Армении — 29,8 тыс. кв. км, площадь Азербайджана — 86,6 тыс. кв. км. Эти цифры, по словам армянского премьера, «взяты из последних энциклопедий Советского Союза».

Делимитация на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, которую подписали 11 бывших советских республик.

Разблокирование региональных коммуникаций — они должны быть открыты на основе суверенитета и действовать на основе взаимности и равенства.

На каком этапе переговоры находятся сейчас

В июле Алиев заявил, что уже согласовано 80-90% текста мирного договора. «Армении пришлось отказаться от своих оговорок и от всей этой терминологии, связанной с так называемым Нагорным Карабахом, что открыло путь к нормализации», — пояснил президент Азербайджана, выступая на Шушинском глобальном медиафоруме.

Формулировки по Карабаху не единственное, что стороны изъяли из договора. В начале августа Баку сообщил, что достигнута договоренность не включать в мирное соглашение проблемный пункт о Зангезурском коридоре. Как заявил журналистам представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, это сделали для того, чтобы облегчить достижение мирного соглашения; при этом в его тексте стороны могут отразить, что вернутся к этому вопросу в будущем.

Эту информацию подтвердил МИД Армении. Представитель ведомства Ани Бадалян уточнила, что из документа исключили статью о региональных коммуникациях в целом. «Считаем также необходимым подчеркнуть, что их выгодное разблокирование продолжает оставаться важной частью продвигаемой Арменией повестки и ее видения мира и экономического развития в регионе», — приводит ее слова ТАСС.

Зангезурский, или Сюникский коридор — проект маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который обеспечил бы транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой. Такой коридор существовал в период СССР — автомобильная трасса и часть Закавказской железной дороги соединяли Азербайджан с Нахичеванью. Но с распадом СССР и началом войны в Карабахе сообщение на этом участке прекратилось. В 2020 году в ходе Второй карабахской войны азербайджанские войска вышли к Сюникской области. Конфликт завершился договоренностями Баку, Еревана и Москвы, которые предусматривают в том числе разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Ереван гарантировал безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью, и Баку начал готовиться к созданию Зангезурского коридора. В 2021 году Алиев заявлял, что коридор будет проложен вне зависимости от того, хочет того Ереван или нет. Позицию Азербайджана поддерживает Турция. Ереван такую постановку вопроса отвергает — он опасается, что Зангезурский коридор отрежет Армению от границы с Ираном и что Баку заберет у него Сюникскую область. Алиев требовал, чтобы на этом участке не действовал таможенный контроль; Ереван считает это неприемлемым и расценивает как нарушение суверенитета.

Что мешает Баку и Еревану подписать договор

Азербайджан в последние месяцы выдвигает Армении два новых требования. Первое — поддержать требование Баку распустить Минскую группы ОБСЕ, «поскольку последнюю пару лет эта группа фактически бездействует». Ее создали в 1992 году для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сопредседатели — Россия, США и Франция. По словам Алиева, шансов на то, что она снова станет функциональной, нет. Во-первых, «потому что сопредседатели сейчас фактически находятся в состоянии войны друг с другом, я имею в виду двое против одного», и во-вторых, из-за плохих отношений между Баку и Парижем. «Франция полностью утратила шанс быть посредником или даже присутствовать на Южном Кавказе, потому что они не могут действовать в регионе без нашего согласия», — сказал Алиев на медиафоруме в Шуше. По его оценке, если Армения будет настаивать на том, чтобы сохранить Минскую группу, то это значит, что она все еще претендует на Карабах иу нее остаются территориальные претензии к Азербайджану.

Ереван тоже оценивает перспективы продолжения работы Минской группы скептически. В июне 2024 года Пашинян заявил, что она фактически прекратила работать в 2022 году. «Минская группа ОБСЕ — это своего рода икона в нашем политическом лексиконе. Но мы понимаем, что члены Минской группы ОБСЕ не общались друг с другом после февраля 2022 года и даже до этого? Иными словами, Минской группы ОБСЕ как таковой де-факто не существует», — сказал армянский премьер, выступая в парламенте (цитата по ТАСС). В августе МИД республики сообщил, что Ереван «может рассмотреть» вопрос о роспуске Минской группы «в контексте всестороннего урегулирования отношений и, прежде всего, заключения мирного договора».

Второе требование Азербайджана заключается в том, чтобы Армения внесла поправки в свою Конституцию. В ст. 1 Основного закона республики есть ссылка на Декларацию о независимости страны, которую 23 августа 1990 года принял Верховный совет республики. В начале этой декларации, в свою очередь, есть отсылка к совместному постановлению Армянской СССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 года. «С этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор. Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают, и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре», — пояснил Алиев, ссылаясь на военную операцию Азербайджана в 2023 году, в результате которой Карабах полностью перешел под контроль Баку. О том, что Ереван должен внести поправки в Основной закон, он до этого говорил неоднократно.

Пашинян, общаясь с журналистами в июне, назвал попытку Алиева сделать этот вопрос предметом переговоров «торпедированием мирного процесса» и обвинил Баку во вмешательстве во внутренние дела Армении. Однако уже 5 июля, выступая по случаю Дня Конституции, армянский премьер заявил, что республике нужен новый Основной закон. «Нам нужна новая Конституция, чтобы народ считал, что именно он создал ее, именно он принял ее, и то, что в ней написано, — это его представление о созданном им государстве и об отношениях между людьми, гражданами в этом государстве, — сказал Пашинян. — <…> Мы должны неуклонно продолжать путь укрепления нашего государства — Республики Армения, и сделать его неуязвимым в институциональном, психологическом и физическом плане».

По оценке опрошенных РБК экспертов, в нынешних условиях до конца 2024 года мирное соглашение стороны не подпишут. «Азербайджанская сторона предлагает подписать документ об основных принципах межгосударственных отношений и зафиксировать там те части нынешнего текста мирного договора, по которым есть обоюдное согласие. Армянская сторона отказывается от этого, — сказал РБК азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. — Она упирает на то, что преамбула к Конституции не является препятствием к мирному договору. Но однозначной оценки армянского Конституционного суда мы не видели, поэтому, подписав договор, мы рискуем столкнуться с тем, что потом подписанный документ не будет соответствовать Конституции Армении».

Армянский политолог Грант Микаэлян считает, что стороны скорее приближаются «к войне, а не к миру». Он обратил внимание на то, что в последние дни Баку неоднократно обвинял Ереван в обстрелах на границе: 15 августа Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции в Нахичевани, — армянское военное ведомство это обвинение отвергло; с того дня Баку предъявил Еревану еще три таких обвинения — Ереван их все отверг. По оценке Микаэляна, это говорит о «милитаризации приграничных областей со стороны Азербайджана».

«Армения, по сути, пошла на уступки по многим требованиям Азербайджана — в том числе несколько месяцев назад передала ему ряд территорий на границе, после чего в Армении были внутриполитические столкновения, — напомнил эксперт. — По Минской группе Пашинян уже по факту пошел на эту уступку — во всех официальных заявлениях МИД и офиса премьер-министра ее больше не упоминают. Но позиция Пашиняна состоит в том, что формальный роспуск Минской группы должен идти параллельно с заключением мирного договора». Требование изменить Конституцию Микаэлян назвал «ультиматумом в череде других ультиматумов». «Хотя нынешнее правительство Армении даже на такие уступки готово. Но оно просто не способно их провести — в Армении должен быть референдум для внесения изменений, а, по опросам, подавляющее большинство населения против», — резюмировал эксперт.

Согласно проведенному в июле 2024 года в Армении опросу MPG/Gallup International Аssociation, 80,3% респондентов считают, что Конституция республики должна остаться неизменной, 11,7% — что некоторые положения надо изменить, а 3,3% — что стране нужен новый Основной закон.