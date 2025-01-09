Оверчук сравнил стремление Армении в ЕС с покупкой билета на «Титаник»
Сворачивание отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) грозит Армении ростом цен на продовольствие и энергию, а также сокращением экспорта на 70–80%, стремление Еревана в Европейский союз (ЕС) сравнимо с покупкой билета на «Титаник», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», — сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что законопроект «О запуске процесса вступления в Европейский союз» поставил Армению перед соответствующим выбором.
Россия рассматривает начало обсуждения проекта о вступлении Армении в ЕС как начало выхода страны из ЕАЭС.
По его словам, если Ереван решит «свернуть отношения с ЕАЭС», то, скорее всего, получит безвизовый режим с ЕС, депопуляцию, рост цен на энергию и продовольствие, сокращение экспорта на 70–80%, а население страны потеряет доходы и работу.
Членство в ЕАЭС — это привилегия, а вступление в ЕС сравнимо с покупкой билета на «Титаник» из-за текущих экономических и социальных проблем в блоке, считает российский вице-премьер. Он также усомнился в честности авторов законопроекта по отношению к жителям Армении и другим странам ЕАЭС из-за отсутствия пункта о прекращении членства в этом объединении.
ЕАЭС — организация экономической интеграции, созданная в 2015 году. В ее состав входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия. Предшественником ЕАЭС было Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее с 2001 по 2014 год.
Петиция о запуске процесса вступления Армении в ЕС набрала 52 тыс. подписей из 50 тыс., необходимых для рассмотрения этого вопроса в правительстве. Сегодня, 9 января, соответствующий законопроект обсудили в кабмине и направили в парламент. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, одобрение этой инициативы не будет означать вступление в ЕС, окончательное решение «может быть принято только путем референдума». В Кремле предупредили о невозможности одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС, которое дает Армении и ее населению «весьма и весьма положительные дивиденды».
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