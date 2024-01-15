Австралия утилизирует списанные вертолеты MRH-90 вместо передачи Украине

Украина в декабре направила запрос Австралии о передаче ей вертолетов MRH-90 Taipan, несмотря на проблемы с безопасностью машин. Канберра досрочно списала их из-за аварии, в которой погибли четверо военных

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Власти Австралии решили утилизировать списанные вертолеты ВВС MRH-90 Taipan, а не отправлять их Украине, несмотря на запрос Киева, сообщает ABC. Причина — проблемы с безопасностью и эксплуатацией, отмечает издание.

Австралия в сентябре 2023 года объявила, что выводит из эксплуатации парк из 47 вертолетов, на 14 месяцев раньше запланированного срока. Причиной стала июльская авария воздушного судна такого типа, в которой погибли четыре человека. Вертолет принимал участие в крупных учениях Talisman Sabre, которые проводятся совместно с США.

При этом изначально, пишет ABC, вертолеты планировали списать не ранее 2037 года, однако из-за многочисленных проблем, которые приводили к приостановке полетов, решение изменили. Страна приобрела у США 40 вертолетов UH-60M Black Hawk, которые придут на замену Taipan.

Несмотря на серьезные претензии к безопасности Taipan, Киев 19 декабря направил Канберре официальный запрос о передаче этих вертолетов. Катерина Аргиру, сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций, считает, что их отправка на Украину имела бы большое значение, поскольку у России есть преимущество в воздухе. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что надежда на получение MRH-90 пока есть, поскольку украинские власти пока не получили от Австралии ответа.

При этом, как пишет ABC, процесс разборки Taipan уже начался. Представитель Министерства обороны Австралии сказал изданию, что вертолеты будут утилизировать «экологически чистым и экономически эффективным способом».

Украина ранее получила вертолеты от ряда стран Запада, например, UH-60 Black Hawk от США и Sea King от Великобритании. Пеердать вертолеты Киеву пообещали Латвия, Чехия и другие государства. Россия осуждает военную помощь Украине, заявляя, что это затягивает боевые действия.