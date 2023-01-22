В Минобороны Украины сообщили о получении вертолета Sea King от Британии

Украина получила от Великобритании вертолет Sea King, переданный в качестве военной помощи, сообщил в своем Twitter глава Минобороны страны Алексей Резников.

«Sea King из Соединенного Королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для военно-морских сил Украины»,— написал Резников, опубликовав видео с вертолетом. Он добавил, что сотрудничество Киева и Лондона будет расширяться и поблагодарил главу Минобороны Британии Бена Уоллеса.

В ноябре 2022-го британское Минобороны сообщало, что ВМС Соединенного Королевства подготовили 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King. Тогда же Уоллес сообщал, что Киеву передадут три вертолета, один из которых уже отправили.

14 января правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни. В целом за последние полгода в Британии прошли обучение «тысячи» украинских военных, отметили в британском правительстве.

Российские власти неоднократно критиковали передачу вооружений западными странами Украине, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт.