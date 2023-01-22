Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
В Тель-Авиве 100 тыс. человек вышли на митинг против кабмина Нетаньяху Политика, 01:08
Минфин США признал сложности при введении потолка цен на нефтепродукты Бизнес, 00:21
В Минобороны Украины сообщили о получении вертолета Sea King от Британии Политика, 00:09
Кризис из-за Роналду. Как «Ювентус» попал в коррупционный скандал Спорт, 00:00
Spiegel сообщил о возможной отправке Киеву 19 танков из запасов ФРГ Политика, 21 янв, 23:52
NYT сообщила о возможной отставке главы аппарата Белого дома Политика, 21 янв, 23:21
FT сравнила Евгения Пригожина с «Распутиным 2.0» Политика, 21 янв, 23:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Беспорядки в Париже во время митинга против пенсионной реформы. Видео Политика, 21 янв, 23:03
BI узнал о запрете Ламбрехт перед отставкой проверять танки Leopard Политика, 21 янв, 22:43
На Украине уволят подозреваемого в получении $400 тыс. взятки замминистра Политика, 21 янв, 22:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21 янв, 22:26
Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО Политика, 21 янв, 22:21
Экс-президента Туркменистана объявили национальным лидером Политика, 21 янв, 22:07
«Наполи» обыграл аутсайдера и укрепился в лидерах чемпионата Италии Спорт, 21 янв, 21:57
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны Украины сообщили о получении вертолета Sea King от Британии

Глава Минобороны Украины Резников: Британия передала Киеву вертолет Sea King

Украина получила от Великобритании вертолет Sea King, переданный в качестве военной помощи, сообщил в своем Twitter глава Минобороны страны Алексей Резников.

«Sea King из Соединенного Королевства прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для военно-морских сил Украины»,— написал Резников, опубликовав видео с вертолетом. Он добавил, что сотрудничество Киева и Лондона будет расширяться и поблагодарил главу Минобороны Британии Бена Уоллеса.

В ноябре 2022-го британское Минобороны сообщало, что ВМС Соединенного Королевства подготовили 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King. Тогда же Уоллес сообщал, что Киеву передадут три вертолета, один из которых уже отправили.

14 января правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни. В целом за последние полгода в Британии прошли обучение «тысячи» украинских военных, отметили в британском правительстве.

Российские власти неоднократно критиковали передачу вооружений западными странами Украине, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт.

Теги
Алексей Резников вертолеты Великобритания
Материалы по теме
Минобороны Британии опровергло поставку Украине ударных вертолетов Apache
Политика
Bloomberg перечислил поставленное и обещанное Украине Западом оружие
Политика
Президент Болгарии призвал не поставлять Киеву оружие и вспомнил «1984»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter