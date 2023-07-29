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Крушение вертолета в Австралии прервало крупные учения с США

Крушение вертолета в Австралии прервало крупные учения Talisman Sabre с США
Вертолет упал в воду, пропали четыре члена экипажа, их ищут. Для этого были приостановлены крупные учения с участием США. Минобороны Австралии решило раньше срока отказаться от вертолетов MRH-90 из-за их ненадежности
MRH-90 Taipan
MRH-90 Taipan (Фото: Ian Hitchcock / Getty Images)

На северо-востоке Австралии потерпел крушение военный вертолет MRH-90 Taipan, принимавший участие в крупных учениях Talisman Sabre, пишет ABC. Как уточняет Bloomberg, учения приостановлены.

Вертолет разбился около 22:30 по местному времени (15:30 мск), он упал в море недалеко от острова Линдман. На борту находились четыре человека, обломки уже удалось найти, но экипаж до сих пор не обнаружен. Поисковая операция продолжается.

Учения Talisman Sabre проводят раз в два года с участием свыше 30 тыс. военнослужащих из разных стран, включая значительный контингент со стороны США. Маневры планировалось проводить в течение двух недель. Как отмечает Bloomberg, учения должны продемонстрировать единство США и Австралии против потенциальной угрозы со стороны Китая.

В этом году учения Talisman Sabre стал самыми масштабными за все годы их проведения, во время маневров отработали высадку морского десанта. Маневры совпали с визитом в Австралию американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина для переговоров с австралийскими коллегами.

Вертолет разработан франко-германским консорциумом Eurocopter.

Инцидент возобновит дискуссии относительно использования вертолетов MRH90 Taipan, пишет ABC. Дело в том, что ранее этой весной другой вертолет этой же серии упал в воду во время учений по борьбе с терроризмом. На борту находились десять военнослужащих, никто не погиб.

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Армия Австралии решила избавиться от авиапарка MRH90 Taipan на десять лет раньше запланированного срока, заменив их американскими Black Hawk и Seahawk. Министр обороны Питер Даттон назвал MRH90 Taipan проектом, который вызывал беспокойство. Он привел статистику, согласно которой за последние десять лет он девять раз оказывался непригоден для полетов. «Я просто не собираюсь ставить наших людей в такое положение — мы хотим для них лучшее оборудование, и Black Hawk явно обеспечит такой результат», — пояснил Даттон.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Австралия США учения вертолеты авиакатастрофа
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