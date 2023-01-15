В партии Шольца заявили о «головокружении» от обсуждения оружия для Киева

Глава СДПГ, как и канцлер Олаф Шольц, призвал найти дипломатическое решение конфликта. В то же время он «на 100% поддерживает» поставки оружия Киеву, так как Украина должна занять «более сильную позицию» перед переговорами

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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что выступает за дипломатическое решение прекращения конфликта России и Украины.

«Иногда у меня кружится голова, когда я вижу, что дискуссии ведутся только вокруг [поставок Киеву] оружия», — сказал он на новогоднем приеме СДПГ в Майнце (цитата по Die Zeit). По словам Клингбайля, его шокирует, что сейчас к понятию дипломатии «относятся почти с презрением».

О необходимости найти дипломатическое решение говорит и канцлер Олаф Шольц. Он призвал не дать «оборваться нити» переговоров с Россией даже с учетом разногласий Москвы и Запада по Украине.

В то же время глава СДПГ заявил, что «на 100% поддерживает» решение кабмина ФРГ передать Киеву бронетехнику. По мнению Клингбайля, Украина должна быть усилена в военном отношении, «чтобы в более сильной позиции вступить в переговоры с российской стороной». СДПГ выступает за то, чтобы «быть сильным в военном отношении, с одной стороны, и опираться на дипломатию, с другой», сказал он

Ранее на этой неделе министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин постарается передать 40 боевых машин пехоты Marder в распоряжение Вооруженных сил Украины до конца первого квартала 2023 года. Официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт говорил, что немецкими БМП в ВСУ планируется оснастить один батальон. По словам чиновника, обучение украинских экипажей начнется в Германии в ближайшее время и займет около двух месяцев.

Помимо того, Украина несколько месяцев добивается от Германии отправки ей танков Leopard, но немецкие власти отказываются поставлять их «в одиночку», то есть без консультаций с партнерами. По данным The New York Times, в Европе сейчас около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций. Так как они производятся мюнхенской оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann, для их доставки на Украину владельцы машин должны получить разрешение Берлина на их реэкспорт. О согласии передать в рамках международной коалиции танки Leopard Украине заявили Польша и Финляндия.