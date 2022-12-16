Советник Байдена заявил, что время для дипломатии по Украине пока не пришло

В Белом доме заявили, что время для дипломатии по Украине пока не пришло

США продолжат поддерживать Украину, чтобы, «когда и если придет время для дипломатии», она оказалась в наилучшем положении, заявил Джейк Салливан. Сейчас, по его мнению, этот момент пока не настал

Джейк Салливан (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Вашингтон считают, что время для переговоров по мирному урегулированию на Украине пока не настало, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Фонде Карнеги. Трансляция шла на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, в чем заключается роль США, Салливан сказал, что Вашингтон оказывает украинской стороне военную помощь, чтобы Киев имел «наилучшее положение на поле боя» с тем, чтобы «когда и если наступит время для дипломатии, она [Украина] была в наилучшей позиции за столом переговоров». «Этот момент еще не настал», — считает он.

Салливан добавил, что американская администрация запросила у конгресса дополнительные ресурсы для дальнейшей поддержки Украины, и выразил уверенность, что просьбу поддержат и демократы, и республиканцы.

1 декабря президент США Джо Байден заявил о готовности поговорить с российским президентом Владимиром Путиным после консультаций с союзниками по НАТО, если Москва продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. В Белом доме уточнили, что такой разговор не может состояться «прямо сейчас», поскольку инициатором переговоров по мирному урегулированию может быть только украинский лидер Владимир Зеленский.

В Кремле заявили, что слова Байдена о том, что «Путин должен уйти из Украины» не могут рассматриваться как условие для переговоров, это «осложняет поиск почвы для обсуждения».

Что касается диалога Москвы и Киева, с 24 февраля стороны провели несколько раундов переговоров очно и в режиме видеосвязи, но весной они прекратились. Россия заявляет, что готова к их возобновлению, но — как сказал 6 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — не видит в настоящий момент таких перспектив. В офисе президента Украины считают, что сейчас призывать к переговорам нет смысла.