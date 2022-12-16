В Белом доме заявили, что время для дипломатии по Украине пока не пришло

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 15:58
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 20:29
Еврокомиссия разрешила Германии национализировать энергокомпанию Uniper Экономика, 20:21
Советник Орбана поддержал ускоренное вступление Украины в ЕС Политика, 20:19
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 20:16
Потанин посоветовал Месси брать пример с Овечкина Спорт, 20:14
Вниз по воронке: как привлечь нужную аудиторию. Инструкция РБК и МТС, 20:03
Сооснователь Alibaba решил продать часть доли в компании за $260 млн Бизнес, 19:54
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Пять игроков сборной Франции пропустили тренировку. Что происходит на ЧМ Спорт, 19:46
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 19:45
Цена газа в Европе обвалилась на 15% до минимума почти за месяц Инвестиции, 19:45
В Белом доме заявили, что время для дипломатии по Украине пока не пришло Политика, 19:40
Два защитника сборной Франции заболели ОРВИ перед финалом ЧМ Спорт, 19:24
Сколько стоит одно колесо для карьерного самосвала РБК и Норникель, 19:22
В Петербурге сообщили о разработке съедобной вакцины от гриппа Общество, 19:20
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белом доме заявили, что время для дипломатии по Украине пока не пришло

Советник Байдена заявил, что время для дипломатии по Украине пока не пришло
США продолжат поддерживать Украину, чтобы, «когда и если придет время для дипломатии», она оказалась в наилучшем положении, заявил Джейк Салливан. Сейчас, по его мнению, этот момент пока не настал
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

В Вашингтон считают, что время для переговоров по мирному урегулированию на Украине пока не настало, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления в Фонде Карнеги. Трансляция шла на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, в чем заключается роль США, Салливан сказал, что Вашингтон оказывает украинской стороне военную помощь, чтобы Киев имел «наилучшее положение на поле боя» с тем, чтобы «когда и если наступит время для дипломатии, она [Украина] была в наилучшей позиции за столом переговоров». «Этот момент еще не настал», — считает он.

Салливан добавил, что американская администрация запросила у конгресса дополнительные ресурсы для дальнейшей поддержки Украины, и выразил уверенность, что просьбу поддержат и демократы, и республиканцы.

1 декабря президент США Джо Байден заявил о готовности поговорить с российским президентом Владимиром Путиным после консультаций с союзниками по НАТО, если Москва продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. В Белом доме уточнили, что такой разговор не может состояться «прямо сейчас», поскольку инициатором переговоров по мирному урегулированию может быть только украинский лидер Владимир Зеленский.

В Кремле заявили, что слова Байдена о том, что «Путин должен уйти из Украины» не могут рассматриваться как условие для переговоров, это «осложняет поиск почвы для обсуждения».

Что касается диалога Москвы и Киева, с 24 февраля стороны провели несколько раундов переговоров очно и в режиме видеосвязи, но весной они прекратились. Россия заявляет, что готова к их возобновлению, но — как сказал 6 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — не видит в настоящий момент таких перспектив. В офисе президента Украины считают, что сейчас призывать к переговорам нет смысла.

Читайте на РБК Pro
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии
Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джейк Салливан переговоры США Украина
Материалы по теме
В Белом доме заявили, что США не ищут конфликта с Россией
Политика
Кремль ответил на условия Байдена для переговоров по Украине
Политика
В офисе Зеленского назвали смешными призывы к переговорам с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter