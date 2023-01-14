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Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства

Минобороны Молдавии не фиксировало нарушения воздушного пространства перед падением ракеты
Обломки ракеты упали на севере Молдавии 14 января. Минобороны страны отметило, что военные не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства и пообещали позже предоставить дополнительную информацию
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Молдавские военнослужащие не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства республики в субботу, 14 января. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба военного ведомства, комментируя информацию молдавского МВД о падении фрагментов ракеты в приграничном районе на севере страны.

«Системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства Республики Молдова», — говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали предоставить дополнительную информацию после изучения специалистами фрагмента ракеты с электронными компонентами.

О падении обломков ракеты на севере страны, которые обнаружены пограничным патрулем КПП «Ларга», МВД Молдавии сообщило вечером 14 января. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением фрагмента ракеты на территории страны и назвала это неуважением суверенитета.

В конце октября фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО, были обнаружены на севере села Наславча на границе с Украиной. В начале декабря ракета упала у приграничного города Бричаны. После инцидента посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.

Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства
Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Молдавия ракетный удар Военная операция на Украине нарушение воздушного пространства
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