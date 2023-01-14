Минобороны Молдавии не зафиксировало нарушения воздушного пространства
Молдавские военнослужащие не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства республики в субботу, 14 января. Об этом в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба военного ведомства, комментируя информацию молдавского МВД о падении фрагментов ракеты в приграничном районе на севере страны.
«Системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства Республики Молдова», — говорится в сообщении.
В ведомстве пообещали предоставить дополнительную информацию после изучения специалистами фрагмента ракеты с электронными компонентами.
О падении обломков ракеты на севере страны, которые обнаружены пограничным патрулем КПП «Ларга», МВД Молдавии сообщило вечером 14 января. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением фрагмента ракеты на территории страны и назвала это неуважением суверенитета.
В конце октября фрагменты ракеты, сбитой украинскими ПВО, были обнаружены на севере села Наславча на границе с Украиной. В начале декабря ракета упала у приграничного города Бричаны. После инцидента посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии.