Трамп призвал отказаться от насилия на фоне обсуждения импичмента

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Действующий президент США Дональд Трамп призвал американцев не допускать насилия, вандализма, а также нарушения закона во время протестов. Об этом он сообщил в заявлении для телеканала Fox News.

«В свете сообщений о новых демонстрациях, я призываю не допускать насилия, нарушений закона и вандализма любого рода», — заявил Трамп. Он также добавил, что это не то, за что выступают он и США в целом.

«Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоить страсти», — подчеркнул Трамп.

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