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Отставка правительства Медведева ,  
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Намеченное на четверг заседание правительства отменили после его отставки

Назначенное на 16 января заседание правительства России отменили, сообщил РБК источник в аппарате кабмина. Другой источник, близкий к правительству, подтвердил отмену заседания в четверг.

Ранее сообщалось, что первое в 2020 году заседание правительства состоится 16 января. Однако 15 января премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке кабинета министров.

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В соответствии с Конституцией и по просьбе президента России Владимира Путина главы всех министерств и другие члены правительства продолжили исполнять свои обязанности. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил РБК, что заседание правительства, запланированное на четверг, перенесено.

В частности, вице-премьер Виталий Мутко заявил на Гайдаровском форуме, что намеченное на 16 января заседание правительства состоится.

«Мы все исполняем обязанности, что касается председателя [правительства], конечно, завтра правительство будет, поэтому сегодня-завтра все разрешится», — сказал Мутко.

Материал дополняется.

Авторы: Юлия Старостина, Петр Канаев, Евгений Калюков, Надежда Федорова
Теги: правительство
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