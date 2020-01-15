Намеченное на четверг заседание правительства отменили после его отставки

Назначенное на 16 января заседание правительства России отменили, сообщил РБК источник в аппарате кабмина. Другой источник, близкий к правительству, подтвердил отмену заседания в четверг.

Ранее сообщалось, что первое в 2020 году заседание правительства состоится 16 января. Однако 15 января премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке кабинета министров.

В соответствии с Конституцией и по просьбе президента России Владимира Путина главы всех министерств и другие члены правительства продолжили исполнять свои обязанности. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил РБК, что заседание правительства, запланированное на четверг, перенесено.

В частности, вице-премьер Виталий Мутко заявил на Гайдаровском форуме, что намеченное на 16 января заседание правительства состоится.