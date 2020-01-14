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Медведев запланировал встречу с экспертами Гайдаровского форума

Дмитрий Медведев впервые с 2013 года не выступит на Гайдаровском форуме, сообщило Би-би-си. Премьер-министр планирует отдельно встретится с экспертами форума, пояснил РБК его пресс-секретарь
Дмитрий Медведев (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 17 января, планирует провести встречу с российскими и зарубежными экспертами, которые приняли участие в Гайдаровском форуме, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Глава российского правительства впервые с 2013 года не выступит на пленарной сессии Гайдаровского форума, сообщило Би-би-си со ссылкой на пять источников близких к правительству. Пресс-служба РАНХиГС подтвердила изданию, что премьер-министр не будет участвовать в форуме.

Источник РБК в аппарате правительства пояснил, что первый день форума, 15 января, совпал с ежегодном посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию. В основной день Гайдаровского форума,16 января состоится первое заседание правительства в 2020 году, добавил он.

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Гайдаровский форум проводится на площадке РАНХиГС под эгидой правительства уже 11 лет. В пленарной сессии примут участие первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Темой их дискуссии станет
необходимость структурных реформ и институциональные меры, необходимые для запуска роста экономики.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Дмитрий Медведев, Гайдаровский форум
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