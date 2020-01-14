Медведев запланировал встречу с экспертами Гайдаровского форума
Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 17 января, планирует провести встречу с российскими и зарубежными экспертами, которые приняли участие в Гайдаровском форуме, сообщил РБК пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Глава российского правительства впервые с 2013 года не выступит на пленарной сессии Гайдаровского форума, сообщило Би-би-си со ссылкой на пять источников близких к правительству. Пресс-служба РАНХиГС подтвердила изданию, что премьер-министр не будет участвовать в форуме.
Источник РБК в аппарате правительства пояснил, что первый день форума, 15 января, совпал с ежегодном посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию. В основной день Гайдаровского форума,16 января состоится первое заседание правительства в 2020 году, добавил он.
Гайдаровский форум проводится на площадке РАНХиГС под эгидой правительства уже 11 лет. В пленарной сессии примут участие первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Темой их дискуссии станет
необходимость структурных реформ и институциональные меры, необходимые для запуска роста экономики.