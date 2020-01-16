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Турчак заявил о сохранении Медведевым поста председателя «Единой России»

По словам секретаря генсовета партии, законодательных ограничений для того, чтобы Медведев совмещал посты главы «Единой России» и зампредседателя Совбеза, не существует
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит пост председателя «Единой России». Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает «РИА Новости».

«У меня вчера состоялась обстоятельная встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. <...> Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета Безопасности и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует», — сообщил Турчак.

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15 января президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию среди прочего заявил о планах внести изменения в Конституцию, которые могут стать самыми масштабными с момента ее принятия в 1993 году. Через три часа после обращения Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Премьер пояснил, что хочет дать главе государства возможность реализовать озвученные в послании предложения.

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Путин принял отставку кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, которая пока официально не введена. На пост главы правительства президент выдвинул Михаила Мишустина, который руководит Федеральной налоговой службой. Мишустин согласился, Госдума рассмотрит его кандидатуру 16 января.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дмитрий Медведев, «Единая Россия»
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