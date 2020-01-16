Турчак заявил о сохранении Медведевым поста председателя «Единой России»

По словам секретаря генсовета партии, законодательных ограничений для того, чтобы Медведев совмещал посты главы «Единой России» и зампредседателя Совбеза, не существует

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит пост председателя «Единой России». Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает «РИА Новости».

«У меня вчера состоялась обстоятельная встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. <...> Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета Безопасности и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует», — сообщил Турчак.

15 января президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию среди прочего заявил о планах внести изменения в Конституцию, которые могут стать самыми масштабными с момента ее принятия в 1993 году. Через три часа после обращения Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Премьер пояснил, что хочет дать главе государства возможность реализовать озвученные в послании предложения.