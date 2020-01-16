Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства

Госдепартамент США следит за ситуацией с отставкой правительства России. Об этом в эфире телеканала RTVI сообщила глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Она заявила, что Госдеп знает об отставке российского правительства, следит за новостями и пытается понять, что значит происходящее. «Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан», — сказала она.

Ортагус отметила, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет лучших отношений между правительствами США и России. По словам представителя Госдепа, в этой сфере все зависит от российских лидеров.

Она отметила, что если они изменят «враждебное поведение», то отношения между странами улучшаться. По ее мнению, оно заметно на примере возможного вмешательства России в американские выборы