Путин заявил о запросе россиян на перемены

Путин призвал собравшихся быстрее решать экономические и другие задачи, перед которыми стоит страна.

В начале января президент сообщил, что при подготовке послания особое внимание уделит отсутствию роста доходов граждан. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал он. Путин при этом признал, что окончательных решений по этой проблеме власти еще не приняли.

C 2008 года послание президента Федеральному собранию оглашалось в конце года. Только в 2018 году его сдвинули на весну. Выбранная в этом году дата, 15 января, — необычна для посланий. Ранее президент никогда не проводил мероприятие в январе после праздников.

В этом году из-за смещения мероприятия на январь оно совпало с Гайдаровским форумом. На открытии форума с 2013 года регулярно выступал глава правительства Дмитрий Медведев, однако в этом году из-за пересечения дат формат его участия изменен. Премьер пообщается с экспертами, принимавшими участие в форуме, 17 января.