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Путин заявил о запросе россиян на перемены

В Москве Владимир Путин начал оглашать свое ежегодное послание Федеральному собранию
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в обществе «четко обозначился запрос на перемены». Трансляцию ведет телеканал РБК.

По его словам, темпы изменений должны нарастать с каждым годом.

«В нашем обществе четко обозначился запрос на перемены, люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, в знаниях, в достижении благополучия», — сказал президент.

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Путин призвал собравшихся быстрее решать экономические и другие задачи, перед которыми стоит страна.

В начале января президент сообщил, что при подготовке послания особое внимание уделит отсутствию роста доходов граждан. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал он. Путин при этом признал, что окончательных решений по этой проблеме власти еще не приняли.

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C 2008 года послание президента Федеральному собранию оглашалось в конце года. Только в 2018 году его сдвинули на весну. Выбранная в этом году дата, 15 января, — необычна для посланий. Ранее президент никогда не проводил мероприятие в январе после праздников.

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В этом году из-за смещения мероприятия на январь оно совпало с Гайдаровским форумом. На открытии форума с 2013 года регулярно выступал глава правительства Дмитрий Медведев, однако в этом году из-за пересечения дат формат его участия изменен. Премьер пообщается с экспертами, принимавшими участие в форуме, 17 января.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, Федеральное собрание
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