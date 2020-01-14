Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

Традиционное послание Владимира Путина Федеральному собранию впервые выведут на новые носители — крупнейшие медиафасады столицы, в метрополитен и такси в Архангельске

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций). В частности, «поддержка» обращения президента будет осуществляться на шести крупнейших рекламных экранах из девяти, принадлежащих LBL, — на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза». Каким именно образом будет организован показ послания — в формате прямой трансляции или иначе, в LBL не раскрывают.

Организатор кампании по использованию новых форматов продвижения послания президента — Общероссийский народный фронт (ОНФ), сообщила организация днем, 14 января. Замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева пояснила РБК, что идея устроить просмотр послания возникла после того, как в декабре ОНФ организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента (состоялась 19 декабря) в библиотеках по стране. Идея, по словам Плещевой, «пользовалась успехом», но на этот раз руководителям региональных исполкомов было предложено подумать над другими идеями, помимо библиотек. В состав исполкомов «входят разные люди», которые и помогли в силу своих возможностей, сказала Плещева. Например, в Астрахани глава местной ассоциации таксистов — эксперт ОНФ, он и посодействовал, чтобы послание звучало в такси.

Народный фронт ни за что не платит, сказала Плещева. В Москве размещение было организовано по квоте социальной рекламы.

Где еще покажут послание Согласно сообщению ОНФ, обращение главы государства при технической поддержке госкорпорации «Роскосмос» увидят на борту Международной космической станции. В Адыгее его увидят в поликлиниках и МФЦ. Жители Москвы посмотрят трансляцию в аэропортах, столичных барах и кафе (каких именно, не уточняется). Прямой трансляции послания в столичном метрополитене не будет, рассказал представитель телеканала «Москва 24». Он пояснил, что экраны работают в беззвучном режиме, а сделать синхронные субтитры технически невозможно. Вместо трансляции в метро «Москва 24» соберет ключевые цитаты из послания и покажет их пассажирам в рамках отдельной программы.

В понедельник, 13 января, глава государства провел совещание по подготовке к посланию с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, а также сотрудниками администрации президента.