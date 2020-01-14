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Политика ,  
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Послание Путина впервые покажут на здании Телеграфа и гостинице «Космос»

Традиционное послание Владимира Путина Федеральному собранию впервые выведут на новые носители — крупнейшие медиафасады столицы, в метрополитен и такси в Архангельске
Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится в среду, 15 января, в 12:00 мск, впервые «информационно поддержат» с помощью крупнейших медиафасадов Москвы, рассказал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций). В частности, «поддержка» обращения президента будет осуществляться на шести крупнейших рекламных экранах из девяти, принадлежащих LBL, — на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-Плаза». Каким именно образом будет организован показ послания — в формате прямой трансляции или иначе, в LBL не раскрывают.

Организатор кампании по использованию новых форматов продвижения послания президента — Общероссийский народный фронт (ОНФ), сообщила организация днем, 14 января. Замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева пояснила РБК, что идея устроить просмотр послания возникла после того, как в декабре ОНФ организовал просмотр и обсуждение пресс-конференции президента (состоялась 19 декабря) в библиотеках по стране. Идея, по словам Плещевой, «пользовалась успехом», но на этот раз руководителям региональных исполкомов было предложено подумать над другими идеями, помимо библиотек. В состав исполкомов «входят разные люди», которые и помогли в силу своих возможностей, сказала Плещева. Например, в Астрахани глава местной ассоциации таксистов — эксперт ОНФ, он и посодействовал, чтобы послание звучало в такси.

Народный фронт ни за что не платит, сказала Плещева. В Москве размещение было организовано по квоте социальной рекламы.

Где еще покажут послание

Согласно сообщению ОНФ, обращение главы государства при технической поддержке госкорпорации «Роскосмос» увидят на борту Международной космической станции. В Адыгее его увидят в поликлиниках и МФЦ. Жители Москвы посмотрят трансляцию в аэропортах, столичных барах и кафе (каких именно, не уточняется). Прямой трансляции послания в столичном метрополитене не будет, рассказал представитель телеканала «Москва 24». Он пояснил, что экраны работают в беззвучном режиме, а сделать синхронные субтитры технически невозможно. Вместо трансляции в метро «Москва 24» соберет ключевые цитаты из послания и покажет их пассажирам в рамках отдельной программы.

В понедельник, 13 января, глава государства провел совещание по подготовке к посланию с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, а также сотрудниками администрации президента.

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию
Общество

Одной из тем послания станет вопрос повышения уровня доходов граждан, говорил глава государства. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — говорил он в начале января.

Авторы: Елизавета Ефимович, Наталья Галимова, Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, трансляция
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