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Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию
Президент Владимир Путин признался, что его очень беспокоит ситуация со стагнацией реальных доходов населения. Этой теме, по его словам, он уделяет особое внимание в работе над посланием Федеральному собранию
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Владимир Путин заявил, что особое внимание при работе над посланием Федеральному собранию уделяется вопросу повышения уровня доходов граждан. В интервью агентству ТАСС глава государства указал, что речь, в частности, идет о снижении количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, и преодолении бедности.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал президент.

При этом Путин признал, что окончательных решений на эту тему пока не принято. «Есть варианты», — добавил он.

Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Экономика

Во время своей пресс-конференции 19 декабря президент заявил, что доходы россиян будут увеличиваться фундаментальными решениями — повышением ВВП и производительности труда. По мнению Путина, тот небольшой рост показателя реальных доходов населения, который имеет место в конце 2019 года, недостаточен.

25 декабря президент на встрече с представителями деловых кругов в Кремле заявил, что «ситуация с реальными доходами населения вызывает вопросы».

По данным Росстата, реальные доходы россиян за первые три квартала выросли на 0,8%. Самый сильный рост был зафиксирован в третьем квартале — он составил 3,3%.

Президент намерен выступить с обращением к Федеральному собранию 15 января. Это будет первый случай за 26 лет, когда глава государства выступит перед парламентом в январе.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, послание, Федеральное собрание
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