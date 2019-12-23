Кремль анонсировал нестандартную дату послания Путина

В 2020 году Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию 15 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, почему была выбрана именно эта дата, Песков сказал, что не понял вопрос. «Почему рано? Все выходят на работу 9-го числа», — заметил он.

Послания президента Федеральному Собранию с 2012 до 2016 год традиционно проходили в конце года, в декабре. В 2018 году президент выступил в марте, а в 2019 — в феврале. В первом месяце года президент пока не выступал с посланием ни разу.

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